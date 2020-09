Necesitamos recuperar la confianza mutua

Ayer, desde estos mismo micrófonos, tanto el ministro de Sanidad, Salvador Illa, como el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, pidieron a los ciudadanos de Madrid que se movieran los menos posible, que practicaran algo así como un autoconfinamiento y que salgan a la calle solo lo imprescindible.

Es la recomendación y la apelación, una vez más a la responsabilidad de los ciudadanos. Una responsabilidad demostrada en la primera ola, en la desescalada y en la nueva normalidad salvo excepciones que no son mayoritarias.

Y seguro que los ciudadanos lo volveremos a hacer en Madrid, y en cualquier otro punto de España, pero sería importante, para entender el por qué de nuestro autoconfinamiento, que las instrucciones que nos llegan desde las administraciones sean claras.

La gente necesita saber por qué hace lo que le piden que haga. Ya sabemos que la cifra de contagios está en alza, que los fallecidos aumentan y que los hospitales empiezan a notar la presión, todo esto ya lo sabemos, pero hay que explicar el por qué se toman ciertas decisiones, por qué se cierran unos barrios y otros no, por qué si el aire libre es bueno, se cierran los parques, al botellón se le puede combatir de otra manera.

Es muy sencillo, la claridad en las instrucciones demostraría que quien está al mando sabe lo que hace y no que actúa a base de impulsos y decisiones poco pensadas. Al ciudadanao no le vale el porque sí, somos capaces de entenderlo prácticamente todo.

Ayudaría también que vieran a los políticos ir de la mano. No hacen falta ni parafernalia ni banderas, sin que esto fuera una excepción, en este caso si que debería ser la regla. A ellos no les toca otra que confiar en la gente, la gente necesita confiar en ellos. Plantear boicots o manifestaciones contra las decisiones que se toman no parece la mejor manera de generar esta confianza. Si se pide a los ciudadanos ciertos esfuerzos es importante que se vea que no son fruto de luchas partidistas sino que son decisiones pensadas y avaladas por todos. Necesitamos recuperar la confianza mutua.