El Gobierno justifica que el rey no asista a la entrega de despachos: "No hay ruptura de nada"

El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, se ha referido en 'Hoy por hoy' con Àngels Barceló al hecho de que el rey Felipe VI no vaya a asistir este viernes al acto de entrega de despachos a los nuevos jueces. "Debemos dar normalidad a las cosas, se ha tomado una decisión. Creo que montamos incendios sobre temas, que no digo que no tengan trascendencia; pero, en la ponderación de bienes hay que sacrificar algo por algo más seguro", ha justificado.

"Hay variables que podrían cuestionar cosas y la mayor obligación del gobierno es proteger las instituciones", ha dicho.

El ministro ha afirmado que se ha tomado la decisión "analizando todas las variables" y que "la ha tomado quien la tenía que tomar".

Campo ha dicho que "hay un paquete de razones que ha llevado a tomar la decision" y ha insistido en no "sobredimensionar" las cuestiones. "Es importante, claro que lo es, pero la presencia del monarca en actos oficiales y el compromiso del rey está anclado. No pasa nada y no hay ruptura de nada", ha expresado.

El Gobierno no lo autoriza

El vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) José María Macías ha asegurado que el rey Felipe VI no asistirá este viernes al acto de entrega de despachos a los nuevos jueces, que tendrá lugar en la sede de la Escuela Judicial en Barcelona, porque el Gobierno "no lo autorizó".

Así lo ha dicho Macías en una entrevista en la Cadena SER, en la que ha explicado que tras recibir una primera respuesta afirmativa a la invitación que todos los años cursa el órgano de gobierno de los jueces, "poco después se recibió una comunicación por parte de Casa Real en la que se indicaba que Su Majestad no podía participar en el acto".

"Hasta donde yo conozco y he sido informado, la razón indicada en la comunicación es que no podía hacerlo porque el Gobierno no lo autorizaba", ha indicado el vocal, que posteriormente ha precisado que "hasta donde sabe" el Ejecutivo "no ha vetado" la presencia del rey en el acto, sino que "no se ha autorizado".