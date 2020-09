Campo desvincula la tramitación de los indultos con la negociación de los Presupuestos: "Es una obligación"

Este miércoles, en la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados, el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, anunciaba, en respuesta a la diputada Laura Borrás, que los indultos a los presos del 'procés' comenzará a tramitarse la próxima semana.

Asimismo, la ausencia del rey Felipe VI en la entrega de despachos de la nueva promoción de jueces, está siendo también motivo de críticas al Gobierno. Según ha asegurado en Hora 25 José María Macías, vocal del Consejo General del Poder Judicial, fue la Casa Real quien comunicó que el rey no acudiría "porque el Gobierno no autorizaba participar en el acto". Sobre estos y otros asuntos, responde el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, en Hoy por Hoy con Àngels Barceló:

Tramitación de los indultos

"Me parece que es una obligación legal tramitar los indultos pero, dado la transcendencia pública que tiene, me parecía que era razonable anunciarlo en sede parlamentaria".

"Vienen a entrar 2.000 solicitudes de indultos anualmente y ahora estamos resolviendo 4.000, lo que supone un gran atasco".

"Me parecía que era importante decirlo en sede parlamentaria, me parecía que era un buien sitio para anunciar que se cumplen las leyes".

"La tramitación de un indulto tiene meses por delante. Podría enseñar indultos que han tardado entre 4 y 10 meses en su tramitación".

“No dar trámite a los indultos sí que sería censurable”.

Ausencia del rey en la entrega de despachos de nuevos jueces

“Quien tenía que tomar esa decisión la ha tomado sopesando muchas variables”.

“Montamos incendios sobre cosas que, yo no digo que tengan trascendencia, pero en la ponderación de bienes hay que sacrificar algo en pos de algo más seguro”.

“Creo que la mayor obligación que tiene el Gobierno es proteger las instituciones. La decisión la ha tomado quien la tenía que tomar”.

“No podemos sobredimiensionar las cuestiones. El compromiso del rey está tan fuerte que no pasa nada, no hay ruptura de nada”.

Reforma del código penal

"Solo están hechos los primeros borradores. No es fácil. A corto plazo no lo vamos a tener".

Campo niega que esa reforma del código penal contemple una reducción de la condena a los imputados por el referéndum ilegal del 1 de octubre a 4 años, como publican algunos medios: "No sé de donde sacan eso porque no hay ningún papel escrito. No hay ningún proyecto ministerial".

Presiones a Luis Navajas

El teniente fiscal del Tribunal Supremo Luis Navajas al asegurar que recibió presiones de dos compañeros "contaminados ideológicamente" para que actuara contra el gobierno por la gestión del COVID. A Campo le "preocupa que se hayan aireado este tipo de cosas que cuestionan el modelo de unidad de acción" y no tanto que "unas personas se lleven mejor o peor con otras".