Candela Peña y Raúl Arévalo protagoniza el Bourne español, el thriller Black Beach que dirige Esteban Crespo. Nunca, casi nuca, a veces, siempre, es la cinta indie de la semana, una mirada adolescente sobre los embarazos no deseados y el aborto. El Festival de San Sebastián sirve también de plataforma para los estrenos en salas, como el documental de El Drogas, sobre el músico de Barricada, o Sala del Juzgado 3H, otro documental, en este caso de Antonio Méndez Esparza, que muestra la justicia doméstica en Estados Unidos. En cine clásico recordamos a Tony Curtis y ‘Roma, ciudad abierta’, la película de Rosselini. Y en televisión, nos centramos en las series que se han presentado en San Sebastián: Patria, uno de los estrenos de este fin de semana y Antidisturbios, la serie policial de Sorogoyen.

Black Beach (Esteban Crespo)

Esteban Crespo estuvo nominado a un Oscar gracias a su corto Aquel no era yo, que trascurría en África y que hablaba de los niños soldado. Ahora vuelve al continente africano, en el que vivió durante un tiempo, a contar una historia de amor, desamor, de corrupción en Black Beach. En ella ha juntado a Candela Peña y Raúl Arévalo, a los que llevó a rodar a Ghana este thriller rocambolesco. "Ha sido duro, pero ha sido una película de siete millones de euros, con una gran producción y eso se nota", dice Candela Peña. "Llegamos a un hotel y pensamos 'pero si esto es Memorias de África, qué fantasía', pero luego llegó lo duro. Rodar en ríos, en terrenos tremendos y ha sido fascinante, en parte, porque estaba Raúl", cuenta la actriz.

Black Beach cuenta la vuelta a un país africano del personaje de Raúl Arévalo, un excooperante que regresa convertido en empresario y envuelto en una trama de corrupción que le hará enfrentarse a viejos amigos que dejó en el país. "Me apetecía hacer una película de acción, porque esto es El Mito del Bourne, pero a lo castizo", reconoce Candela. "Es una película que tiene varias lecturas, por la parte de thriller político, por el retrato de África y por la historia de amor", dice Raúl Arévalo. "La película puede resumirse en que no vale lo mismo un hombre blanco y un hombre negro. Hay ciudadanos de primera y de segunda", añade Candela. "Al final tiene relación con lo que estamos viviendo con el coronavirus y las mascarillas. Es un blanco que va a África y se siente intocable, pero tanto en la actualidad, como en lo que cuenta la película, acaba afectado”.

Nunca, casi nunca, a veces, siempre (Eliza Hittman)

Historia indie que ganó el premio del Jurado en Sundance y en Berlín. Dirige la directora Eliza Hittman y cuenta el periplo de una joven cajera de un pueblo de Pennsylvania, que viaja a Nueva York para poder abortar. Una propuesta hiperrealista en forma de road movie de esta chica y su prima, interpretadas por Sidney Flannigan y Talía Ryder, que aborda con sensibilidad y crudeza la interrupción del embarazo en menores y las diferentes políticas en los estados de América. Una de las sorpresas de la temporada.

Sala de juzgado 3H (Antonio Méndez Esparza)

Película presentada en sección oficial en el Festival de San Sebastián. Dirige Antonio Méndez Esparza, que ya estuvo en el certamen con su anterior trabajo, La vida y nada más, y se confirma como una de las voces más interesantes del audiovisual español. Profesor de cine en Florida, en su tercer largometraje documenta con sobriedad y contundencia una parte del sistema judicial americano. El director logró los permisos, gracias a la primera enmienda, para entrar en el Tribunal de Familia Unificado de Tallahasee, una corte especializada en resolver la situación de menores por abandono, negligencia o abusos. El realizador coloca la cámara y refleja de forma aséptica las vistas orales y los juicios de familias bajo la amenaza de perder la patria potestad de sus hijos. Un trabajo documental estremecedor en el que padres, madres, abogados, fiscales y un juez abordan caso por caso si los niños deben ir a familias de acogida temporal. Por la corte desfilan la desigualdad, la adicción a las drogas, la inmigración... en un retrato demoledor de la sociedad americana y el fracaso de un sistema incapaz de proteger a los más vulnerables.

El Drogas (Natxo Leuza)

El otro documental presentado en San Sebastián y que ya pueden ver en cines es El Drogas. Lo dirige Natxo Leuza, un trabajo biográfico que explora todas las dimensiones de la figura de Enrique Villarreal. Los rockeros españoles de los ochenta tienen ya algo de entrañables, de una dureza que se ha ablandado y de una sabiduría basada en hechos, pragmatismo y lucha obrera. No todos, claro, solo algunos. Entre ellos El Drogas, aunque sus rutinas ya no hagan honor al nombre. El músico, que fue líder durante décadas de Barricada, ni bebe, ni se droga, ni entra a un bar desde hace años, pero sigue con la música, mientras cuida de sus dos nietos y sigue preocupado los últimos acontecimientos que pasan en este país.

“La calle tendría que estar ardiendo viendo el panorama que hay ahora en España”, dice El Drogas en el Festival de San Sebastián, donde es una de las estrellas de esta edición. Con mascarilla y con la mirada de alguien que descubre por primera vez un festival de cine. ”Para mí esto es nuevo, lo del cine, es la primera vez que lo hago. Estoy muy ilusionado, como un crío con zapatos nuevos, este meneo de los medios, las entrevistas, el ansia de que llegues…¡ qué follón!, pero me gusta. Me imagino que una vez llegue el momento de ver la película me voy a ver un poco sobrepasado porque no es mi estado natural", dice.

Su carrera que empezó en el 78, en unos San Fermines en los que la policía, todavía casi franquista, cargó contra manifestantes y contra jóvenes que estaban pasando las fiestas. Desde entonces a ahora, la industria musical en España ha cambiado mucho, aunque este COVID-19 ha puesto todo patas arriba. "Se está viviendo un desastre, el mundo de la farándula está en un momento crítico y yo personalmente no le veo una solución rápida al asunto, creo que vamos a tener que ponernos todos las pilas para ir puliendo los defectos que puedan tener los bolos de este año, porque partimos con una ventaja respecto a otros espectáculos y es que el público lleva a rajatabla las normas, con las mascarillas", nos dice en una entrevista en la SER.

El Drogas es un tío de barrio, del barrio de la Txantrea, en Navarra. De ahí no se ha movido. No se fue a Madrid, como hacían todas las bandas que sobresalían entonces. Es fiel a lo que fue. "La verdad que nunca me ha interesado analizarme a mí mismo. No me quiero sentir más coherente que cualquier persona que crea en lo que hace, veo colegas míos que se creen lo que hacen. Por eso, ese término de auténticos, que siempre se emplea, no me gusta, porque no me veo más auténtico que otra gente. Los kilómetros de Logroño a Murcia son los mismos para mí, que para cualquiera que se dedique a esto. Y el cansancio y las noches, iguales para todos. Soy uno más".

Su compromiso estuvo desde las primeras manifestaciones. Hijo de un obrero y una obrera. Un compromiso que sigue y que le lleva a cabrearse con la situación actual. "Tengo la cresta más encrespada que en los 80 y no tengo ninguna cortapisa ni ningún interés en edulcorar lo que digo. Soy más punki, y en eso muy ochentero,, porque creo que habría que sacar la mano a pasear y liarse a tortazos con bastante gente”.

