Ana Moura, fado contra la incertidumbre

La portuguesa Ana Moura es una de las voces más particulares del fado y por eso lleva años conquistando los escenarios de medio mundo. Estos días está de paso por Madrid para actuar en el Festival Internacional de Fado que se celebra en el Teatro Real de Madrid y no queríamos desaprovechar la oportunidad de que nos acompañara y de recuperar las actuaciones musicales en directo que hace meses que no podíamos realizar en el programa.

No es la primera vez que pasa por este estudio. Nos acompañó en 2016 y, de alguna manera, también forma parte de este programa porque una de las canciones que ella interpreta, A case of you, originalmente de Joni Mitchell, forma parte del primer disco del ‘A Vivir’ que sacamos en 2013.

Moura encantada Ana Moura en su primera visita a la Cadena SER en 2016.

En una altura que la artista prepara su próximo disco y que se celebra el centenario del nacimiento de Amália Rodrigues, el nombre mayor del Fado, Ana Moura presenta en la mítica sala de Teatro Real un concierto con algún repertorio que habitualmente no hace parte de sus espectáculos y con algunas relecturas del cancionero de Amália Rodrigues.