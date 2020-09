Los días salvajes de Roxy Music

En 1973 Roxy Music, una banda con apenas un disco en las tiendas y un año de trayectoria rompió la baraja con la edición de dos discos maravillosos apenas separados por unos meses. Un inicio brutal de un grupo que cogió su nombre con una intención clara. “Nos gustaba la idea de que el nombre sonase como el de un cine porque muchos de esos nombres, Roxy, Odeon, Plaza, eran nombres de salas de cine enormes, lugares a los que ibas a evadirte y ver esas fantásticas películas llenas de color, música, historias y vidas. Queríamos que nuestra banda sonase a eso y Roxy fue el que mejor nos encajó”, apuntaba Bryan Ferry.

En 1973, Roxy Music editó For Your Pleasure, su segundo álbum de estudio y el último con Brian Eno en la banda. Esa unión de Eno, Ferry, Manzanera y Mackay tomó al asalto el olimpo de la música inglesa con un álbum tremendamente original, fresco, potente y distinto, el producto de esa mezcla de talentos que explotó tras la grabación de esta joya del rock de los setenta.

For Your Pleasure es un disco especial, un álbum que tiene la capacidad de envejecer con una elegancia poco frecuente, sus canciones no solo han mantenido la fuerza sino que han ganado fondo y peso. Hoy hemos querido atender la petición de un oyente que nos pidió que sentásemos esta joya en el Sofá Sonoro y lo hacemos de la mano de Fernando Neira y con los reportajes de Lucía Taboada y Sheila Blanco.