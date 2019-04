El genial viaje de Pink Floyd al lado oscuro de la luna

Cada semana, desde hace 40 años, se venden en el mundo al menos 7.000 copias de The Dark Side of the Moon. Siete mil ejemplares de una obra maestra del rock que comienza, y termina, con el latido de un corazón. Un álbum arriesgado que se gestó sobre los escenarios y que estuvo recorriendo el mundo durante un año antes de que se grabase.

Pink Floyd publicó The Dark Side of The Moon en marzo de 1973. El octavo disco de los ingleses no tardó en convertirse en un clásico consolidando a la banda como una de las más importantes y exitosas del mundo. 46 años después el disco sigue teniendo la misma fuerza y vigencia, como las buenas películas, todavía conmueve por igual. Con este disco Roger Waters se adentra en la locura, en la avaricia, en la muerte y hace un complejo retrato musical, un disco que es un viaje por ese mundo que creó la banda para acompañar su mensaje, su retrato del mundo.

Esta semana dedicamos el Sofá Sonoro a recorrer una de las grandes joyas de Pink Floyd, lo hacemos en compañía de Fernando Neira, un loco de los ingleses que nos desgrana los detalles de este disco que el productor Guille Mostaza nos completa con su análisis de la producción.