Carles Francino frente a Carles Francino: el actor cuenta junto al periodista qué supone tener ese nombre

El director de La Ventana, Carles Francino, recuerda que quería llamar a su primer hijo Israel pero como no llegó a un acuerdo con la madre finalmente, cuando llegó el momento de inscribirle, eligió su mismo nombre "porque sí". Ahora, su hijo es actor y no se veía poniéndose "esta cosa del nombre artístico" así que se presenta también como Carles Francino, a pesar de que en alguna ocasión le han propuesto cambiar de nombre "para que no hubiera confusión".

El actor recuerda cuando era pequeño y su padre, que entonces trabajaba en televisión, le acompañaba al colegio y la gente cuchicheaba a su paso. Entonces no llevaba muy bien ser el hijo de Carles Francino. Le han preguntado mil veces por qué no se ha dedicado al periodismo y desmiente que su nombre le haya abierto más puertas: "Tengo amigos que lo piensan pero siempre les he contado que una cosa es ser periodista y otra es ser actor. Ya puedes ir a un casting y que te digan eres el hijo de Carles Francino pero si luego lo haces mal…".

Sus identidades sí se han visto mezcladas en multitud de ocasiones en redes sociales. El periodista no tiene Twitter y la mayoría de comentarios que iban dirigidos a él le llegaban a su hijo, que durante el confinamiento decidió cerrar su cuenta, así como todos los grupos de WhatsApp: "Os lo recomiendo. Es un ejercicio que da nervios, como antes de salir del escenario, pero está muy bien. Hay que tener como un manejo, unas ganas, y yo no las tenía, estaba como un poco perdido. Creo que siento que no quiero estar en Twitter y haría lo mismo con Instagram pero ahí le representante me dice que aguante", explica.