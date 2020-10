Iturralde González explica por qué Lenglet debió ser expulsado ante el Celta

El defensa azulgrana, Lenglet, en un partido ante el Celta fuera de casa, provoca una situación polémica que le cuesta la roja por culpa de un agarrón a un jugador del Celta cuando éste se dirigía hacia la portería. Sin dudarlo, el árbitro levantó la cartulina que anunciaba la roja directa y expulsión, por lo que el francés se perderá el partido del domingo ante el Sevilla en el Camp Nou.

De esta forma, el Barça de Koeman se queda con 10 jugadores en el campo al finalizar la primera parte en Balaídos. A punto han estado de ser protagonistas de otra expulsión los azulgrana unos minutos antes de esta acción del francés, con la entrada que Gerard Piqué ha realizado sobre Denis Suárez, cuando el del Celta se iba solo al área, pero finalmente tan solo recibió cartulina amarilla.

Carrusel Deportivo analiza las razones de la expulsión de Lenglet y debate sobre si ha sido una acción clara o no. “Para mí no es un ataque prometedor, es un balón que va a banda. Yo creo que no le llega a pegar ni en la cara, sino que le pone el brazo”, Iturralde comenta que la forma en la que se ha producido la jugada da pie a dudar sobre si la roja que ha recibido el defensa debería haber sido en realidad una amarilla. "Le da en la cara, segunda amarilla y fuera", sentencia que finalmente el francés sí debió ser expulsado del terreno de juego.

“La clave aquí es cómo saca el codo porque si lo sacas al pecho no es amonestación, no es ataque prometedor, pero se lo sacas por encima del hombro a la cara”, continúa explicando el error grave de Lenglet en un momento que no era necesario arriesgarse de esa forma ya que no era una jugada decisiva.

Se le complica el partido al Barça, que se queda con uno menos. Lenglet se va a la calle por una acción que no es la primera vez que es expulsado por un error así, ya le pasó lo mismo contra el Girona.

LA EXPLICACIÓN.

Del Cerro Grande explicando a Messi la expulsión de Lenglet. #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/UZ1TfxK6pT — Fútbol en Movistar+ (@MovistarFutbol) October 1, 2020

Más información

Las últimas noticias del mundo del deporte. Consulta todos los contenidos de 'El Larguero' de Manu Carreño y los últimos audios de 'Carrusel Deportivo' con Dani Garrido. Consulta el calendario y los resultados de la Liga Santander. Y el calendario y los resultados de la Liga SmartBank. Además, todo sobre la Fórmula 1 y el Mundial de Motociclismo.