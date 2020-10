Veronica Casado: "El estado de alarma es el nivel último al que hay que llegar"

Este miércoles, la reunión Interterritorial convocada por Sanidad aprobó las nuevas medidas restrictivas que planteaba Illa para los núcleos de más de 100.000 habitantes que cumpliesen unos determinados parámetros. "Que tengan incidencia acumulada de 500 casos por cada 100.000 habitantes durante los últimos 14 días, medidos hasta cinco días antes de la fecha de valoración, para evitar retrasos que se produzcan en algunas comundiades autónomas; que además presenten una positividad de los resultados de las pruebas diagnósticas de infección activa por COVID superior al 10%; y que además formen parte de una comunidad autónoma con una ocupación de camas en UCI superior al 35% tengan que aplicar varias medidas", anunció Salvador Illa.

En contra de estas medidas votaron Madrid, Cataluña y algunas comunidades autónomas gobernadas por el PP. Castilla y León, también liderada por los populares, votó a favor de la aprobación. Mañueco gobierna en coalición con Ciudadanos y Verónica Casado es la consejera de Sanidad. "En Sanidad siempre hemos hecho lo dicho por Casado, Verónica Casado", ha asegurado el vicepresidente del gobierno de Castilla y León, Francisco Igea.

Sobre el voto de Castilla y León en esta Interterritorial, sobre la postura mostrada por la Comunidad de Madrid y sobre el funcionamiento de la coalición de PP y Ciudadanos en Madrid ha hablado Verónica Casado en 'Hora 25'.

"Tenemos que buscar la unidad de acción, sino esto no va bien. Hay que tomar medidas, no debemos llegar al confinamiento y a meternos todos en casa. Tenemos muchas cosas que hacer para frenar la pandemia. Ya se está haciendo, no está evolucionando como la primera oleada. Siempre he defendido que el consejo Interterritorial debería buscar el acuerdo (...) En estos temas o estamos todos unidos o perdemos tiempo. El virus no entiende de esto. Una semana equivale a perder muchas vidas"

"Nosotros somos un gobierno PP y Cs, pero somos un gobierno cohesionado. No hay fisuras y trabajamos muy bien juntos. Hemos entendido desde el principio que esto es un problema de gran magnitud. Desde febrero pedíamos baremos para tomar decisiones homogéneas. Es importante la unidad de acción, aquí no hay fronteras. Es un problema de estado y llevamos mucho tiempo pidiendo justo esto. Muchos de los indicadores planteados son los que llevamos usando mucho tiempo. Cuando tomamos medidas en Salamanca, Valladolid o Miranda de Ebro utilizamos estos indicadores. Yo voté a favor porque es algo que he peleado mucho tiempo. ¿Qué es mejorable y tenía que haber más cintura en el debate? Evidentemente. En un momento determinado no lo hubo".

"Hubo algunos rechazos a las medidas en la primera ronda con los consejeros. Este es el documento que hay que aprobar y hay que aprobarlo ya, dijo el ministerio. Las otras partes querían 24-48 horas. Salvador Illa dijo que este era un documento vivo. Yo lo apoyé porque creo que es necesaria la herramienta, pero la tenemos que alimentar. Esto no va bien y tenemos que hacer cosas".

"Nos preocupa Madrid y lo que pasa en todos los sitios. Yo tengo confinada ahora Miranda de Ebro. Es un sitio abierto con La Rioja, Navarra o el País Vasco y el COVID se mueve con nosotros. Me preocupa lo que se mueve alrededor y también lo que puedo hacer yo para el resto. Me preocupa que Madrid tiene una incidencia alta. Han hecho trabajado y controlado algunos indicadores, pero la movilidad que tenemos entre las dos castillas y Madrid es muy alta. No quiero que se corte la movilidad, pero si que la gente que se traslada todos los días de un lado a otro lo haga segura".

"Si el juez tumba las medidas cautelarmente, hay que seguir trabajando. Esto no se para (...) Estoy constantemente con informes epidemiológicos y sanitarios para justificar reducciones de aforos, cierres... Hasta ahora todo se ha ido aprobando y lo ideal es que tuviésemos un mínimo común denominador. El estado de alarma facilita mucho las cosas porque no hay que pedir tanto permiso, pero esto no es terrible, esto también es una garantía. El estado de alarma es el nivel último al que se debe llegar. Podemos hacer cosas y las estamos haciendo, creo que hay que ir avanzando y el estado de alarma es algo que te planteas un confinamiento de cada uno encerrado en su casa y eso hay que evitarlo".

"Hay que sobrevivir en una mala normalidad para poder vivir con esta pandemia, para poder limitarla y superarla".