Sanidad publica la resolución "de obligado cumplimiento" que debe confinar Madrid y otros 9 municipios

El BOE ha publicado la resolución consensuada la pasada tarde en el Consejo Interteritorial que obliga a confinar aquellos municipios que cumplen tres criterios: tener más de 500 contagios de coronavirus por cada 100.00, tener más de un 10% de positivos y tener una ocupación de UCI superior al 35%. Unas condiciones que afectan, entre otros municipios, a Madrid capital.

El texto explica que "este acuerdo será de obligado cumplimiento para todas las comunidades y ciudades autónomas integrantes del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, con independencia del sentido de su voto". El texto fue aprobado por trece votos a favor, una abstención y cinco votos en contra, que han sido de las comunidades de Madrid, Cataluña, Andalucía, Galicia, Murcia y Ceuta.

Y que deben ponerse en marcha las medidas en un plazo de 48 horas. Las medidas "se adoptarán antes de que transcurran 48 horas desde que se tenga conocimiento de la concurrencia de las circunstancias prevista en el apartado 1.1".

Lo publicado hoy en el BOE no es la orden ministerial, pero desde la Secretaría de Estado de Comunicación se informa de que la orden firmada por el Ministro de Sanidad se notificó anoche a las comunidades autónomas, que son las competentes para su ejecución, y que no precisa de nueva publicación en el BOE. La resolución que se ha publicado este jueves da un plazo de 48 horas para que las CCAA lo traspongan a sus boletines oficiales. Expertos consultados por la SER aseguran que trasponer esa orden antes de 48 horas es obligatorio y aclaran que, aunque una comunidad autónoma no lo publique en su boletín están obligados a su cumplimiento.

PDF. Párrafo del BOE que explica que el acuerdo es de "obligado cumplimiento". / CADENA SER

Desde el Ejecutivo se ha insistido en que la obligatoriedad del acuerdo viene marcada por el informe de la Abogacía del Estado, que establece que la norma aplicable en las votaciones del CISN es el artículo 151 de la Ley 40/2015 de régimen jurídico del sector público, que regula esta cuestión para todas las Conferencias Sectoriales.

Los criterios para restringir la movilidad afectan en la actualdad a Madrid capital, Alcalá de Henares, Alcobendas, Alcorcón, Fuenlabrada, Getafe, Leganés, Torrejón de Ardoz, Móstoles y Parla.

Restricciones que publica el BOE:

Limitación del contacto social entre personas que residen en diferentes municipios salvo estas excepciones: asistencia a centros sanitarios, cumplimientos de obligaciones laborales, asistencia a centros educativos, retorno al lugar de residencia habitual, asistencia al cuidado de mayores y personas dependientes, desplazamiento a entidades financieras que no puedan aplazarse, actuaciones requeridas por órganos judiciales o notariales, renovación de permisos y documentación oficial, realización de exámenes y pruebas, por causa de fuerza mayor o justificada.

asistencia a centros sanitarios, cumplimientos de obligaciones laborales, asistencia a centros educativos, retorno al lugar de residencia habitual, desplazamiento a entidades financieras que no puedan aplazarse, actuaciones requeridas por órganos judiciales o notariales, por causa de fuerza mayor o justificada. La resolución establece que los habitantes del municipio afectado podrán desplazarse por dentro del mismo y que se podrá atravesar los municipios siempre y cuando tenga origen y destino fuera de los mismos.

fuera de los mismos. Se recomienda evitar todo movimiento o desplazamiento innecesario dentro de los municipios.

dentro de los municipios. Reducción a 6 personas de la participación en agrupaciones, salvo en el caso de conviviente o actividades laborales e institucionales.

salvo en el caso de conviviente o actividades laborales e institucionales. El número máximo de asistentes a los velatorios se fija en 15 para los espacios abiertos y 10 en espacios cerrados.

El aforo para los establecimientos comerciales se fija en un 50% y la hora de cierre no podrá superar las diez de la noche.

y la hora de cierre no podrá superar las diez de la noche. En cuanto a la hostelería , la hora de cierre es a las once de la noche. El aforo, del 50% en interiores y del 60% en exteriores. No se permite el consumo en barra. La ocupación máxima será de 6 personas por mesa.

, la hora de cierre es a las once de la noche. El aforo, del 50% en interiores y del 60% en exteriores. La ocupación máxima será de 6 personas por mesa. En los lugares de culto , el aforo será de un tercio y la distancia interpersonal mínima de 1,5 metros.

, el aforo será de un tercio y la distancia interpersonal mínima de 1,5 metros. En las instalaciones deportivas, el aforo será del 50% en interiores y del 60% en exteriores.

el aforo será del 50% en interiores y del 60% en exteriores. Aforo del 50% en autoescuelas, academias y centros privados de enseñanza no regladas.

Uno de los aspectos que no recoge el acuerdo del Consejo Interterritorial es el cierre de los parques infantiles, que sí recogía el borrador inicial. Se desconoce, por el momento, las razones de este cambio. En todo caso, la resolución de las comunidades es siempre un acuerdo de mínimos y son las administraciones locales y autonómicas las que pueden decidir si los cierran o los dejan abiertos.

Díaz Ayuso: "Las restricciones destrozan Madrid sin criterio"

La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, estudia recurrir la orden que ha sido publicada este jueves en el BOE que restringe la movilidad en diez municipios madrileños, ya que considera que el "plan" del Gobierno central "destroza Madrid sin criterio".

"Estamos estudiado con el abogado de la Comunidad (de Madrid) y estamos viendo de qué manera hacemos las cosas correctamente. No hay criterios para hacer esas restricciones de movilidad con unos criterios a vuela pluma", ha dicho en una entrevista en Esradio Ayuso, que no ha concretado opciones, aunque una de las vías sería recurrir al Tribunal Supremo.

La presidenta madrileña ha recalcado que en su artículo 14 el Consejo Interterritorial "obliga a plasmar recomendaciones bajo consenso" pero opina que la reunión del miércoles demostró que éste "no es el afán del Gobierno" central.

"Ha estado desaparecido y ahora tiene muchas prisas en imponer todo por decreto, por imposición", ha comentado. Por otro lado, ha insistido en buscar "fórmulas intermedias" para evitar "confinar a todo el mundo".