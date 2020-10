El IBEX encadena cuatro semanas de caídas

El IBEX 35 ha perdido en septiembre todos los avances acumulados desde el mes de mayo. No es solo el caso de la bolsa española, el resurgir del virus ha lastrado a todas las europeas a la baja, pero la española no había recuperado tanto. Antes de la llegada de la COVID, el selectivo español cotizaba por encima de los 9.000 puntos; con la llegada de la pandemia, en marzo cayó por debajo de los 6500 puntos, pero en mayo volvió a repuntar, hasta superar los 7000. Tras unos meses de gran volatilidad, y pese a la tendencia al alza después de los primeros momentos de la expansión del virus, ahora los rebrotes han vuelto a frenar una recuperación, y el IBEX 35 vuelve a situarse por debajo de los 6600 puntos. Este viernes, la caída ha sido muy moderada, se deja un 0,2%, pero acumula un 4,3% en la semana, en línea, eso sí, con los principales parqués europeos que se han dejado entre un 4 y un 6%.

“Quizá hay dos grandes motivos: el primero es la ausencia de grandes tecnológicas, que han sido las grandes triunfadoras de toda esta nueva economía, y por otro lado, la incierta y compleja situación política que se vive en España. Ahora mismo no sabemos hacia dónde vamos, qué estamos haciendo, no tenemos presupuestos, no sabemos los compañeros de viaje, qué va a pasar con los impuestos, hay cierta inseguridad jurídica... Ahora mismo es muy complicado encontrar razones convincentes para invertir en España frente a otras grandes economías y es complicado decir ahora mismo que esto es un suelo. Nosotros tememos que vamos a continuar teniendo un peor comportamiento relativo que otras bolsas homólogas europeas” apunta en Hora 25 de los Negocios Enrique Zamácola, director de mercados de Link Securities, quien no ha descartado que el IBEX35 pueda caer aún más.

¿El fin del dinero en efectivo?

Otro de los cambios que ha producido la pandemia se refiere al consumo y, concretamente, a las formas de pago. El comercio online se dispara, pero en las tiendas también se ha incrementado el pago con tarjeta: según el BCE el efectivo es el método de pago más habitual en España, se utiliza en el 87% de las transacciones financieras, situando a nuestro país como uno de los líderes europeos en el uso de efectivo. Sin embargo, cuando el consumo se recuperó hasta niveles prepandemia, el uso de las tarjetas creció y la retirada en efectivo en los cajeros se mantuvo un 20% por debajo de lo que era habitual.

Juan Carlos Gázquez Abad, profesor de los Estudios de Economía y Empresa en la UOC, apunta que "esta situación ha provocado una aceleración de una tendencia que ya existía. a mi juicio, no creo que sea el motivo por el que se pudiera decidir o no la desaparición del dinero en efectivo, simplemente ha sido una circunstancia particular que, evidentemente, por sus características sanitarias, ha provocado que el dinero en efectivo sea uno de los grandes perjudicados pero, personalmente, no creo que sea la puntilla al dinero en efectivo, sino que, evidentemente, ha producido una aceleración de algo que ya se viene discutiendo desde hace muchísimos años que es qué dinero se va a dar al dinero en efectivo".