Santi Ovalle informa en la Cadena SER en exclusiva cuál es el futuro de Dembélé. “Se queda”, con estas palabras claras y concisas Ovalle adelanta en Carrusel Deportivo que “el jugador francés se queda definitivamente en el Barça, según nos confirman fuentes de su entorno”.

“Había una operación entre intermediarios para intentar venderlo y encontrar un poco de cojín económico, pero el entrenador le ha dicho que cuenta con él. Ya le hemos escuchado hoy que Ansu Fati está por delante de él pero dice que va a contar con el futbolista francés y está ilusionado con hacer un gran año, esperemos que sin lesiones”, después de los rumores de los últimos días que le situaban en una negociación con el Manchester United, finalmente el delantero del Barça se queda en nuevo equipo azulgrana de Koeman.

En el Barça aseguran que nunca han llegado a tener una oferta concreta del Manchester encima de la mesa. Intermediarios de la operación activaron el interés en los últimos días y al Barça la operación le habría ido bien para ingresar dinero y rebajar masa salarial, el gran problema del conjunto culé.

Pese a todo, Koeman contaba con Dembélé si decidía quedarse, a pesar de que tampoco se habría opuesto a una salida. Él, a pesar de tener a Ansu por delante, espera hacer un gran año en el Barça.

El nuevo técnico holandés aseguraba este sábado en rueda de prensa que no tenía “mucho que decir sobre este tema. Siempre intento sacar el máximo rendimiento del equipo y si hay cambios es por algo. Si Pedri ha entrado en los dos partidos es porque se lo merece por su trabajo en los entrenamientos. Trincao se merece entrar. Dembélé tiene más profundidad y el otro día necesitábamos más ayuda defensiva. Tema de mercado, depende del jugador. No he hablado con él sobre su futuro”.

A pocos días del cierre de mercado, el próximo 5 de octubre, las únicas fórmulas que aceptaba el club azulgrana para dar salida a Dembélé era un traspaso o una cesión con opción de compra obligada antes del 30 de junio de 2021. Las lesiones y la falta de adaptación del delantero jugaron a favor de la idea de que había llegado la hora de dejar el Barça, con lo que no contaban era con Koeman, quien sorprende contando con él al 100%, cerrando así la puerta a cualquier equipo que tuviese al francés en sus planes.

