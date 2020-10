Canciones de octubre: Romy, Will Butler, Chavales, Lisandro Aristimuño, Thibault, Suu, Rigoberta Bandini...

La segunda ola del COVID nos coge ya un un poco de vuelta y con ganas de vieja normalidad. Echamos de menos poder bailar a gusto en los conciertos y hacer planes sin miedo a que todo vaya a saltar por los aires en el último momento. También querríamos que las mentes pensantes del sector logren culminar la transformación del modelo de la música en directo para llenar nuestros pueblos y ciudades de pequeños conciertos al aire libre en espacios que, hasta ahora, estaban vetados para la música. Algo imprescindible para que los trabajadores de la industria puedan, por fin, volver a trabajar. ¡Sobre todo los autónomos! Como canta Sophie Hunger, don’t forget who makes the music.

Pero hay que ir partido a partido y, de momento, nos conformamos con volver a disfrutar de grandes canciones que nos ayudan a entender lo que nos pasa o que nos incitan a dar saltos de euforia en el comedor de casa. Grandes canciones de artistas que acabamos de descubrir, como Rigoberta Bandini o Chavales, y también de viejos conocidos, como Romy (The xx) o Will Butler (Arcade Fire) que acaban de poner en marcha nuevos proyectos. Nuestra lista de Spotify Chinchetas 2020 ya está actualizada con 10 nuevos temas. Llevamos 100 y subiendo...

Sombra 1 (Lisandro Aristimuño)

El argentino Lisandro Aristimuño lleva ya unos cuantos años merodeando la canción de pop perfecta. Lo hace, además, con una asombrosa facilidad para combinar sonidos vanguardistas con arreglos orquestales. En Sombra 1 le canta a la energía sobrenatural que deshace el amor y lo arroja por una escalera que desemboca en el vacío. Un tema incluido en el flamante Criptograma que, si no fuese por ese magnético acento argentino, podría formar parte del Urban Hymns de The Verve. Seguramente, lo mejor que ha hecho desde la maravillosa Me hice cargo de tu luz. Cuando el público español descubra sus discos tendrá que hacerse muchas preguntas.

Dame veneno (Chavales)

Chavales son eso, unos chavales (uno de Mallorca y otro de Extremadura) que hacen música para romper cadera –cuando se pueda– en las pistas de baile. Un pop homemade bailable en el que reinan los teclados, los samples y las letras que se adentran en la jerga actual de WhatsApp (“mándame la ubicación, quiero saber dónde estas”) como en el caso de Dame veneno. Un tema que apuesta por eso de dejarlo todo por esa persona con la que quieres pasar todo el tiempo, cueste lo que cueste. Y hacerlo molando muchísimo, como “en un coche con llamas de fuego”. Un concepto recurrente en este dúo popero electrónico a más no poder que acaba de publicar su primer disco de larga duración titulada Tu foto en el techo y que tiene una portada que seguro que nos recuerda a esa época de encierro de hace unos meses: sofá, Nintendo Switch, ordenador y gatos. Os pedimos encarecidamente que escuchéis todas sus canciones como Ernesto y las plantas de la terraza que han recuperado de su EP lanzado a principios de 2020.

Eres un temazo (Suu)



Suu es uno de nuestros grandes descubrimientos de este otoño. En el segundo trabajo de esta joven barcelonesa, Ventura, el sonido delata a su productor Carlos Sadness, pero lo que nos ha cautivado del todo son sus letras y su voz, a medio camino entre Morgan y Conchita. Mensajes directos, en muchos casos, llenos de amor pero también hay espacio para el humor en temas como No eres tan especial. No hay canción mala en el disco pero nos quedamos con Eres un temazo porque representa muy bien la esencia de ese trabajo. Suu nos va a dar muy buenos momentos, estamos seguros. Su carrera apenas acaba de empezar.

In Spain We Call It Soledad (Rigoberta Bandini)

Después de unos cuantos años centrada en las artes escénicas y la literatura, la barcelonesa Paula Ribó ha decidido convertirse en Roberta Bandini para mostrarnos también su talento musical. ¡Y menuda forma de empezar! Quizá os recuerde a Brigitte Laverne o a Delaporte, porque su cuarto single es bailable, tragicómico y, sobre todo, muy adictivo. Combinando el castellano con el inglés, como también hacen las Hinds, In Spain We Call It Soledad recorre varios capítulos de la historia de la música electrónica, coquetea con las palmas flamencas y se viene arriba con un despiporre final a lo Mónica Naranjo. ¡Brutal!

See The World (Thibault)

En su biografía de Bandcamp, la australiana Nicole Thibault dice que su debut Or Not Thibault te eriza los pelos de la nuca… y no podemos contradecirla. Su universo se adentra a la perfección en un dream pop que nos recuerdan a sonidos de los mismísimos Beach House. See the world es uno de los cortes más destacables de este primer disco de Thibault gracias a esa delicadeza abrumadora que aporta su voz. Centrelink, más pomposo, y Drama, más inquieto, es la continuidad de un LP que comienza a lo grande para Nicole, que en los 2000 lideró la banda Minimum Chips y que llegó a estar apoyada por grupos de la talla de Stereolab, Pavement, Bikini Kill y Le Tigre. Tras un impás de la australiana para formar una familia, ahora regresa con el apoyo de una nueva generación de músicos del pop de Melbourne, entre ellos con Rebecca Liston, teclista de una de los grupos que más nos gustaron en 2019, Parsnip.

Límite (Fetén Fetén & Guitarricadelafuente)



El próximo disco de Fetén Fetén estará lleno de dúos. Ya habíamos oído las colaboraciones con Depedro y Rozalén y ahora sorprenden con una de los artistas revelación del momento: Guitarricadelafuente. Límite suena cercana pero tiene ritmos de muchos sitios, "ajechao salmantino combinado con el ritmo de la chacarera argentina", según concretan los autores. Los instrumentos de fabricación casera del grupo envuelven este canto a la vida, al presente, "con el corazón alerta porque no sabe lo que vendrá".

Alpha Venom (Sophie Hunger)

Puede cambiar de registro sin despeinarse —del folk al indie rock, pasando por las bandas sonoras— y, aunque está afincada en Berlín, canta indistintamente en francés, inglés y alemán. Pero aunque ya ha publicado siete discos —cuatro de ellos, número 1 en Suiza, su país natal—Sophie Hunger sigue siendo una gran desconocida. Una lástima porque su último trabajo, Halluzinationen, rebosa buenos argumentos. La atmósfera kraut de Alpha Venom nos recuerda al típico ciclista del Tour de Francia que, después de 80 kilómetros de heroica escapada en solitario, aprieta los dientes porque se está acercando a meta pero ve que el pelotón se le eche encima. La letra no habla de nada de eso, claro. Pero al repetir lo de “don’t forget who makes the music”, en estos tiempos tan complicados, el drama se antoja equiparable.

Semana Satán (Uniforms)

Pese a que David Broncano últimamente parece el gran embajador de Jaén, desde Fuego y Chinchetas queremos reivindicar a Uniforms, una banda jienense que ha publicado uno de los discos más apetecibles de 2020: Fantasía Moral (editado por Oso Polita). A base de shoegaze, dream pop y atmosferas densas, este cuarteto formado en 2018 ha alcanzado un sonido más maduro que el de su primer disco Polara aunque mantiene ese “no sé qué” que tienen las bandas emergentes. Por carrera en la música podrían serlo (lo de emergentes) pero es que su irrupción en el indie nacional fue tan alabado por la crítica que este disco era ansiado. Con Semana Satán se acercan a un abismo existencial… y quién no ha pensado alguna vez en la maldita monotonía. “Probé 1.075 nuevas rutinas que siempre terminan de rodillas. Lo más divertido es saber con certeza que este mundo se va a la mierda”, cantan. Un tema que no solo se queda en la letra y el sonido sino que también se apoya en un vídeo que busca lo onírico (incluso alienígena) que termina de darte un giro extrasensorial.

Lifetime (Romy)



La vocalista de The xx, Romy Madley Croft, se ha estrenado en solitario y lo ha hecho con esta canción: Lifretime. No está a la altura de muchas canciones del grupo pero es muy pegadizo y nos ha hecho mover los pies desde la primera escucha porque tiene mucho de ese sentimiento que todos hemos experimentado este año al reencontrarnos con gente querida. Habrá que esperar a conocer el resto de temas de lo que será su primer trabajo sin para ver si nos convence del todo este nuevo camino, de momento, no tan diferente al de la banda.

Surrender (Will Butler)

Que un componente de Arcade Fire saque un disco en solitario ya es motivo suficiente para captar nuestra atención, pero es que Will Butler está despegando en vertical, ¡como los cohetes de la NASA! En la línea de los últimos trabajos de la banda candiense, Generations se apoya mucho en los sintetizadores, pero la canción que más nos encandilado destaca, justamente, por lo contrario. Surrender está emparentada con el Home de Edward Sharpe & The Magnetic Zeros (¡ojo!), con Fleet Foxes y, cómo no, con los Arcade Fire de The Suburbs. Si el hermano pequeño de Win Butler ya nos tenía acostumbrados a un continuo derroche de energía, cuando el COVID le permita volver a los escenarios se puede desmadrar. ¡Qué ganas!