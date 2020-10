"Van a muerte contra ella": Villarejo advierte de las maniobras de Soraya Sáenz de Santamaría contra Cospedal

La Cadena SER ha tenido acceso a nuevos audios de la operación Kitchen en los que se escucha una conversación entre el excomisario José Villarejo y el empresario Ignacio López del Hierro, marido de María Dolores de Cospedal, con referencias muy explícitas sobre Soraya Sáenz de Santamaría, la que fuera vicepresidenta del Gobierno con Mariano Rajoy.

Villarejo advierte al marido de Cospedal de que ha recibido ofertas del CNI para acabar con la secretaria general del PP por orden de la entonces vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría. El excomisario se muestra vehemente y López del Hierro contesta: "Yo se lo digo a Cospedal".

Villarejo, a López del Hierro: "Que tenga mucho cuidado que van a muerte contra ella, eh... a muerte... no te puedes ni imaginar, eh... Me han ofrecido de todo, y si tienen ocasión, a la enana de los cojones, que de una puta vez le tiren de la oreja y le digan 'tía déjame tranquila y vamos a ser por una vez honestos en el Congreso, macho... que gane el mejor o lo que sea... no me hagas esas... ¿sabes?.... esas judiadas".

En el sumario figuran varias conversaciones entre ambos y encuentros cordiales. Supuestamente Cospedal contrató a Villarejo para que hiciera trabajos puntuales para el PP como torpedear investigaciones contra sus dirigentes.

En otro audio del sumario que desvela hoy la Cadena SER, el exjefe de la UDEF José Luis Olivera explica que el entonces presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, había ordenado un barrido para comprobar si se le estaba espiando en el hemiciclo ya que el PP temía que Alfredo Pérez Rubalcaba había puesto escuchas: "Hubo un momento en que el señor Rajoy tenía unas serias dudas de que le estaban grabando en su despacho en el Congreso de los Diputados y pidió ayuda para que se hiciera un barrido porque no se fiaba de nadie. Y el que le hizo el barrido se llama Villarejo pero no fue Villarejo con los aparatos,los aparatos los metió dentro una señora que ahora es vicepresidenta del Gobierno", detalla el comisario y señala directamente a Soraya Sáenz de Santamaría como cómplice.