Toni Acosta y la homeopatía. ¿Es una estafa?

El programa de El Grupo de esta semana, espacio presentado por Sílvia Abril y Toni Acosta, se ha centrado en el mundo de las vitaminas y lo que lo rodea, por tanto, el tema de la homeopatía iba a estar en el aire en todo momento.

Y fue Toni Acosta la encargada de abrir el melón sobre el siempre polémico tema de la homeopatía. "¿Vas a meterte en el jardín de la homeopatía, sin criterio y sin hablar con ningún experto?", le preguntó su compañero Sílvia Abril.

"Yo he tomado mucha homeopatía, y eran unas bolitas para esto, otras que sabían igual...", comenzó a relatar la cómica tinerfeña. "Un día pensé: no, nunca más. No creo en la homeopatía, creo que en la medicina natural", sentenció Toni.

"La medicina natural, los remedios naturales... yo todo eso me lo creo, pero en la homepatía hay mucho laboratorio vendiendo bolitas de azúcar", concluyó la actriz canaria sobre el siempre controvertido asunto homepático.