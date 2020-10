Un juego peligrosísimo

¿Qué hemos hecho los madrileños para merecer esto? Más de cinco millones de personas están hoy en el desconcierto más absoluto, sin medidas de restricción ninguna pero escuchando cómo les piden que, por favor, no se vayan de puente. Eso sí, libertá, mucha libertá, no se puede cerrar Madrid, pero...ustedes vivan como si estuvieran confinados...aunque tengan por delante los apetecibles tres días de la Fiesta Nacional. No se muevan mientras intentamos arreglar el desaguisado que hemos provocado..

Jugar con fuego, utilizar políticamente la pandemia, buscar el enfrentamiento a cualquier precio, decir una cosa y su contraria...todo lo que ha practicado el gobierno de Madrid nos ha traido hasta aquí. Quien empezó este juego peligrosísmo fue la Comunidad de Madrid. Y hoy que la justicia le da la razón, parecen caer en la cuenta de la resposabiliad que tienen en controlar una crisis sanitaria desbocada. Ya saben, libertá, libertá pero no se vayan ustedes de puente.

El mismo tribunal ha tomado en 13 días dos decisiones radicalmente distintas. Autorizó el confinamiento del sur de Madrid decidido por Ayuso y que se basaba en la Ley de salud publica del año 85 , y tumba el cierre de toda la capital y otras ...ciudades que ordenó el Ministerio de Sanidad amparándose en la Ley de Cohesión Sanitaria de 2003.. Cree el tribunal que la primera ley permite limitar derechos fundamentales y la segunda no. Ya le vale tabién al Ministerio de Sanidad que le pillen en una de estas, con todo el análisis jurídico que decían que habían hecho.

Pero nada de todo esto aclara la pregunta que todos nos hacemos hoy-. ¿Por qué, sin estado de alarma, se puede confinar perimetralmente Ourense, Palencia o León y no Madrid?