Rafa Nadal, en la SER: "Lo único que importa es que solventemos el problema del virus"

Rafa Nadal conquistó este domingo, por decimotercera vez, el torneo de Roland Garros, lo que le coloca en lo más alto del palmarés del tenis igualando a Roger Federer con veinte Grand Slam.

Tras una final en la que el manacorí estuvo a un nivel superlativo y en el que minimizó al máximo a todo un Novak Djokovic, Nadal concedió una entrevista a la Cadena SER para ofrecer sus sensaciones tras seguir haciendo historia en el deporte.

¿Los dos primeros sets, los mejores que has jugado en Roland Garros? "No sé si tanto, pero sí que están en uno de esos cuatro, cinco o seis mejores sets que hemos jugado aquí. Por todo lo que conllevaba el partido, el rival, las condiciones, que al final hemos jugado cubierto... si ponemos todo en una balanza quizás sí que son los dos sets con más mérito que he jugado aquí. Muy contento, ha sido una final casi perfecta".

¿Eres consciente de que has hecho feliz a mucha gente que lo ha pasado muy mal durante este tiempo? "No sé. Lo digo y lo repito: si ha servido para distraer o poder evadirse durante unas horitas de todos los problemas que estamos teniendo algunas personas, bienvenido sea. Me alegra un montón y la realidad es que es un año triste para todos. Para mí, a nivel de satisfacción personal, es uno de los Roland Garros que interiormente más me llena por las circunstancias en las que se presentaba el torneo, pero también es el Roland Garros más agridulce. Estamos en un momento dificilísimo y lo único que quiero decir es que todo pasa a un segundo plano cuando nos enfrentamos a lo que nos estamos enfrentando hoy. Ojalá que podamos avanzar y encontrar la solución lo más rápido posible al problema porque, además de todo el problema de salud, viene el problema económico para muchas y muchas familias. Lo único que deseo es que la situación mejore y nosotros, en cierto modo, tenemos la gran suerte de poder seguir desarrollando nuestro trabajo que es jugar al tenis. Lo único que podemos hacer es dar gracias porque esto sea así".

¿Qué darías por estar aquí el año que viene, conseguir el catorce y con la grada llena? "A día de hoy no es momento de pensar más allá. Para mí han sido dos semanas increíbles. Más tristes de lo normal porque hemos estado todos confinados y separados de las familias y el resto del equipo, pero a nivel tenístico y personal han sido dos semanas inolvidables. Toca disfrutar de esto y lo que pueda venir el año que viene, lo único que realmente importa es que solventemos el problema del virus y el año que viene, más allá de que gane quien gane, que se pueda desarrollar el torneo con el público que conocemos habitualmente y con una situación normal, aunque según parece se antoja difícil".

