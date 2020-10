¿Por qué no es verdad lo que dice el PP para restarle importancia a la sentencia de la Gürtel?

El PP trata de quitarle importancia a la sentencia del Tribunal Supremo sobre la Gürtel que hemos conocido hoy y que confirma punto por punto la condena al PP por financiación ilegal. Dice la sentencia que se creó un auténtico y eficaz sistema de corrupción, a través de mecanismos de manipulación de la contratación pública, autonómica y local.

Esto, según la sentencia, permitió que las empresas de Correa vinculadas al PP tuvieran un dominio de hecho sobre la contratación pública llevada a cabo por las entidades públicas parasitadas. Y todo eso, mediando sobornos a funcionarios y autoridades, emitiendo facturas falsas y montando un entramado para ocultar la procedencia ilícita de los fondos que conseguían.

Esta es la base de la sentencia, que confirma la condena al PP como partícipe a título lucrativo de esa corrupción. A partir de aquí, están en Génova tratando de que cale la idea de que la sentencia dice que no hubo una caja B, y que por lo tanto, la izquierda ya no tiene ninguna excusa porque no hubo caja B y que la moción de censura contra Rajoy estuvo basada en una falsedad. Tratan, de nuevo, de quitar legitimidad al Gobierno que ha salido en las urnas, muy como Vox.

Lo cierto es que es falo. La sentencia no dice en ningún momento que el PP no tuviera 'caja B'. Es más, para probar la corrupción que señalan en la sentencia, los jueces se basan una y otra vez en la evidencia de que sí hubo una caja. Los jueces la mencionan varias veces.

¿Pero qué dice la sentencia del Supremo? Le dice a la Audiencia Nacional que no de por sentenciado en este procedimiento que hubo caja B global en el PP, porque eso se está investigando y juzgando en otra causa. Aquí lo que se investiga es la financiación ilegal derivada de la Gürtel.

O sea, el Supremo no dice que no hubiera 'caja B'. El Supremo no se mete ahí; no lo deja por escrito, pero a la hora de la verdad basa gran parte de su sentencia en la evidencia de que sí hubo caja B. De hecho, hay un momento de la sentencia en el que los jueces dan por probado que Bárcenas robó 150.000 euros de la 'caja B' que gestionaba Lapuerta.

En resumen, que sí había caja B, pero que considera el Supremo que la Audiencia Nacional se excedió dejándolo por escrito en esta sentencia cuando será en otro procedimiento en el que se tenga que sentenciar.

El Tribunal Supremo acaba de aclarar un punto fundamental de la sentencia de la Gürtel: el Supremo en ningún momento de la sentencia dice que las referencias de la Audiencia Nacional a la caja B del PP fueron "excesivas". Esto, que sí aparecía en la nota de prensa que ha enviado el Supremo, le ha servido al PP y a los medios afines para restarle importancia durante todo el día a la sentencia que condena al partido por lucrarse de la Gürtel.