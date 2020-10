Courtois, sobre la rivalidad con el Atlético: "Me motivan aún más cuando hacen esas cosas"

Thibaut Courtois, portero del Real Madrid y ex del Atlético de Madrid, explicó durante su entrevista en El Larguero con Manu Carreño cómo vive la rivalidad entre ambos equipos. "Al final me motivan aún más cuando hacen esas cosas", explicó.

Respecto a los actos vandálicos hacia su placa en el exterior del Wanda Metropolitano, Courtois explicó que: "Me duele porque al final esa es la rivalidad entre los equipos". "Yo siempre he sabido que dejé al Atleti y sé lo que significa esa rivalidad con Real Madrid. Sé que me entregué al 200% para ganar esos títulos con el Atlético y creo que mucha gente en la calle, que son al Atleti, lo recordarán", añadió.

"Luego son los derbis y eso es lo bonito. Al final me motivan aún más cuando hacen esas cosas, cuando hay ese ambiente y eso es lo que ahora echo de menos, que no hay afición en las gradas", explicó.

"El fútbol se vive de esa manera y yo creo que si se queda dentro del estadio y no hay problemas en la calle o hacia mi familia, yo no tengo ningún problema. Al final es la emoción y de eso vive el fútbol", añadió.

Respecto a las críticas destructivas, el portero afirmó que "tiene sangre y tengo emociones, pero hay que saber de dónde vienen las críticas". "Hay que saber apoyarte en el míster, la gente cercana: tu familia, tus amigos... Al final yo soy el primero que sé cuándo he podido parar un gol o no", explicó.

"Lo llevo haciendo desde niño. Obviamente ese fuera siempre es muy fácil hablar, opinar. Y luego tengo mi opinión también. Yo creo que sólo con el trabajo y la constancia lo puedes sacar adelante", concluyó.