Jordi Cruyff, sobre Griezmann: "Si Messi jugase con Francia quizás fuese el que tendría el rol libre"

La actualidad del FC Barcelona continúa llena de tensiones por la moción de censura de Bartomeu, la denuncia por sospecha de irregularidad en la misma y la mala adaptación de Griezmann en el equipo.

El entrenador del Shenzhen FC, Jordi Cruyff, analizó en El Larguero con Manu Carreño la situación actual del que fue su club, después de un fin de semana de selecciones en el que Griezmann parece otro y Messi ha disputado partidos contra rivales fuertes.

Recta final del último mes de competición en la en la Superliga de China, el ex del Barça analiza la Cadena SER la irrupción de Adama Traoré en el punto de mira del fútbol español. El jugador de la Premier salió de la cantera del Barça, se fue a la liga inglesa y ahora con 24 años es clasificado “como un descubrimiento”, y no sólo por el físico que llama la atención.

Cruyff reconoce que el delantero “ha cambiado mucho, físicamente es visible”, pero sobre todo es “el ritmo de la competición inglesa lo que le ha ido bien, el equipo en el que ha estado le ha ido bien, ha tenido mucha confianza y muchos minutos. Su valor ha ido hacia arriba y sí que es cierto que en España ha sido como un descubrimiento. Es un chico que se ha criado en España, en la cantera, pero ha tenido salidas por un lado o por el otro y ahora ha asomado”. Lo singular de Adama Traoré, que tiene a todo el fútbol español e internacional atento a él, es que un “jugador así en el fútbol moderno donde tiene velocidad, que tenga espaldas… y estas cosas, hoy en día, pues es una pieza especial”.

Respecto a la inadaptación del francés Antoine Griezmann al equipo azulgrana, cuanto menos sorprende cuando se observa cómo en los partidos con la selección francesa juega a otro nivel, ritmo y confianza. Cruyff cree que el motivo de esto es que Griezmann “se siente más seguro con una titularidad, con libertad para moverse un poco en el campo, y claro, en el Barcelona esa libertad y ese rol es para Messi, que es el más grande. Está claro que en la jerarquía Messi está arriba. Y es difícil darles ese rol a dos jugadores en un mismo equipo porque eso desordena el plan que puede haber. En Francia tienen ese status y en el Barça no. Si Messi jugase con Francia quizás fuese el que tendría el rol libre”.

La noticia que ha llamado la atención de los aficionados del Barça y de los medios este fin de semana han sido las declaraciones de Griezmann tras el partido de la selección en las que dijo que Deschamps “sí que sabe dónde ponerle y tiene la confianza del entrenador y los jugadores”. Cruyff no les da importancia a estas palabras, puesto que considera que él no se lo tomaría “como un mensaje”. De hecho, opina que lo que le sucede es que “viene contento, se ha sentido importante y con un gol bonito. Te dan el rol especial del equipo, que no se lo dan a todos. Creo que su reacción también es un poco por agradecer a su seleccionador la confianza que siempre ha tenido en él, incluso en los momentos difíciles. Es una manera de darle las gracias”. No lo califica de toque de atención a la actitud de Koeman ni mucho menos, sino que en realidad lo que hace con esas declaraciones es “ponerse más presión a sí mismo. Es un atacante que ha jugado en los últimos años por la izquierda, cosa que yo creo que no le acaba de entrar. No tiene características para jugar pegado a la banda, pero sí que es cierto que en el Barça ha jugado alguna vez de nueve, desde la derecha entrando hacia su zurda, cosa que en el Atlético de Madrid también ha hecho, y bien”.

Después de casi un año y medio del fichaje del ex rojiblanco por el Barcelona, Manu Carreño recuerda que ninguno de los tres entrenadores que han estado al frente del club azulgrana, Valverde, Setién y Koeman, han encontrado la forma de exprimir lo mejor de Griezmann. Los motivos que, según Jordi Cruyff, lo explican son varios: “Confianza ciega del entrenador, esa que no te cambia. Es un tema de status, porque en el Atlético de Madrid era el jugador franquicia y ahora en el Barça no lo es y esto lo ha notado. Además, en la temporada pasada con Suárez y Messi, siempre necesitas en ese sistema de juego que uno de los tres sea el jugador que abra al campo y claro, Griezmann no lo es. Le gusta participar por dentro. El equilibrio de estos tres jugadores juntos no acababa de llegar”. Por tanto, la marcha de Luis Suárez, puede que le de algunas “opciones de tener un rol un poquito más central o incluso por la derecha como hacia con el Atlético de Madrid”.

Respecto al partido del fin de semana contra el Getafe y la posibilidad de que Koeman le de descanso a Messi, que viene de jugar con Argentina, Cruyff asegura que esa decisión por parte del entrenador hoy en día “tiene que ser dialogante y más con un jugador con el que en verano se ha querido ir”. Es importante a tener en cuenta que “jugar a la altura y estar los 90 minutos” es complicado. “Viene de jugar partidos difíciles como el de contra Ecuador y eso lo tendrá en cuenta Koeman a la hora de tomar una decisión". Cruyff cree que el diálogo va a ser la mejor estrategia a la hora de tratar con Messi puesto que tal y como están las cosas en el club azulgrana “al Barça le interesa ganar partidos y aislarse del ruido externo y más en un año electoral porque hay mucha intranquilidad. Lo que buscan es asegurarse los tres puntos y tener tranquilidad de puertas adentro”.