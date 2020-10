"Tienen financieramente preparada la operación para ficharle": Romero señala el objetivo del Real Madrid

El FC Barcelona es protagonista estas semanas y El Sanedrín de El Larguero analiza cómo la situación del club azulgrana le está afectando a todos los niveles. La mala adaptación de Griezmann al equipo catalán, pero las buenas sensaciones que transmite cuando juega con Francia es señal de que el rol que el francés necesita en el campo no es el que tiene en el Barcelona.

Regreso a la Liga después de un fin de semana de selecciones pone en duda si después del esfuerzo físico realizado por Messi con Argentina significará que le de descanso el próximo partido de este sábado del Barça ante el Getafe. Sique Rodríguez y Jesús Gallego creen que Koeman sí va a sentar a Messi este fin de semana, mientras que Marcos López, Javier Matallanas y Antón Meana creen que es casi más probable que cuando le siente sea en Champions, Romero opina que directamente será cuando se lo diga el propio jugador.

Jesús Gallego: El ministro de deportes italiano, quien ha dicho públicamente que el ex del Real Madrid “no ha cumplido con el protocolo”, Gallego opina que todo “es un lío en este fin de semana de secciones. No creo que le pase nada a Cristiano”.

“Al Madrid se le critica todo”, comentó acerca del asunto sobre el posible fichaje de Mbapeé por parte del club blanco, posibilidad que lleva en el aire desde hace semanas, que en caso de que se lleve a cabo, no sería complicado por cuestiones económicas, ya que colchón financiero para hacerlo existe.

Javier Matallanas: “A mí no me sorprende la verdad. Creo que después del primer mal año de Griezmann vienen buenos partidos”, considera que la situación del ex del Atlético de Madrid puede mejorar en este nuevo Barça de Koeman.

Antón Meana: “Mal rendimiento de Griezmann en esta primera parte de la temporada”, Meana no confía en que el francés remonte su calidad en el terreno de juego y califica de “malo” su comienzo en Liga. “Creo que Mbappé acabará en el Madrid porque tiene músculo financiero para hacerlo”, comentó con seguridad sobre el posible futuro fichaje del club blanco.

Sique Rodríguez: “Koeman no está para defender a futbolistas como Griezmann tal como está la situación del Barcelona. Griezmann no está cómodo en el FC Barcelona, no se siente estrella en el terreno de juego, más que nada porque no selo ha ganado. Teniendo a Messi y ahora teniendo a Coutinho”, considera que el francés lo tienen muy difícil. Respecto a la cuestión financiera del Real Madrid, Sique cree que: “el grado de dureza con el que se critica al Real Madrid no se hace con otros equipos”.

Marcos López: “Griezmann tiene que ser un jugador importante y transcendente”, afirmó sobre el papel que el francés debería mostrar sobre el terreno de juego siendo parte de la plantilla del Barça. Respecto al partido del sábado contra el Getafe, Marcos López opina que es más probable que Koeman siente a Messi en Champions antes que esta jornada 6 de Liga.

Antonio Romero: “Todos los presidentes tienen que seguir unos protocolos concretos anti Covid -19. Florentino viaja en un autobús siguiendo una burbuja para poder bajar al vestuario”, señalando este hecho como relevante puesto que antes lo hacía en avión privado. Además, comentó las incongruencias que está habiendo respecto a las medidas de seguridad puesto que no entiende que “Sergio Ramos se pudo duchar el otro día en la selección, pero en Liga tuvo que salir con las botas en la mano”. “El Real Madrid tiene financieramente preparada la operación para ficharle, Romero señaló así el objetivo de Florentino Pérez de cara a la posible operación de llegada de Mbappé al club blanco.