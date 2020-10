El alegato de Manuel Burque sobre las palabras de Pérez-Reverte en las que decía que en los 70 había libertad

En el programa de esta semana de Buenismo Bien, Manuel Burque quiso comentar unas palabras que el escritor Arturo Pérez-Reverte dijo en una entrevista al ABC y en las que señalaba que "fuera de la política la libertad era absoluta" en los años 70, aún bajo el franquismo.

"El oxímoron máximo. Excepto la dictadura, libertad total", comentó Burque, a lo que su compañero Quique Peinado añadió en toro irónico que "quitando lo que haya que ver con política, que es todo, porque todo es política. Quitando todo, libertad total".

Burque aprovechó las palabras de Pérez-Reverte para comentar algunas leyes que estaban vigentes durante la década de los 70 y así desmontar el relato del polémico y exitoso escritor:

"En el 70 se aprobó la Ley de Peligrosidad Social, que sustituyó a la Ley de Vagos y Maleantes, y que condenaba a cualquiera que practicara la mendicidad, la homosexualidad, el vandalismo, el tráfico y consumo de drogas, la pornografía, la prostitución, el proxenetismo, así como a los inmigrantes ilegales y a cualquiera que fuera considerado peligroso moral o socialmente por el régimen".

Burque también señaló que "el indulto del 75 y la amnistía del 76 no incluyó a toda esta gente" y añadió que "hasta el 78 la homosexualidad era delito y hasta el 83 no se podían dar un beso porque era escándalo pública, hasta el 95 no se derogó esta ley y hasta el 2005 no se pudieron casar".

Por último, el actor y humorista gallego señaló que "hasta el 81 no se podía pedir el divorcio, hasta el 88 la mujer entraron en el ejército, hasta el 92 no se dictaminó que el sexo dentro del matrimonio debía ser considerado, hasta el 78 era ilegal vender anticonceptivos, hasta el 87 una mujer tenía que demostrar que se había resistido para ser víctima de violación".

Sin duda, unos argumentos que desmontar la teoría de que en los 70 había más libertad que la que existe en la actualidad.