El toque de queda en Cataluña "no está en estos momentos encima de la mesa"

Cataluña endureció la pasada semana las restricciones con el cierre de bares y restaurantes para controlar la evolución de la pandemia. Ahora, desde la Generalitat trabajan en un plan de ayudas para los sectores afectados y no descarta tampoco la implantación de un toque de queda. Este lunes, Pere Aragonès, presidente en funciones de Cataluña, ha respondido a las preguntas de Àngels Barceló en Hoy por Hoy:

"Hemos seguido los criterios científicos desde el punto de vista epidemiologico, el objetivo es que se frene la curva y que el mantenimiento de las medidas que se han tomado lo permitan".



"Ahora mismo no está encima de la mesa un toque de queda. Nos estamos centrando en el cumplimiento de la normativa aprobada. Lo que se tiene que hacer es reforzar ese cumplimiento. Se pondrán multas por algunas actuaciones de este fin de semana".

"Este virus nos ha enseñado que no podemos descartar nada. Ahora mismo no está encima de la mesa el toque de queda pero no podemos descartar por principio ninguna medida".

"De nada serviría hacer un anuncio de una gran cantidad de dinero que se reciba si esto se recibe dentro de 6 meses porque entonces ya habrán cerrado muchos negocios. Es importante que haya agilidad en el cobro".

"Somos competentes en Sanidad y Educación, pero no somos competentes en recaudación de los principales impuestos. Le he pedido al presidente del Gobierno que haya una moratoria o reducción en impuestos de los sectores afectados".

"Me gustaría hacer hincapié en que necesitamos el compromiso de los ciudadanos. Podemos limitar actividades económicas, pero tiene que venir acompañado de un cambio de actitud por parte de la ciudadanía".

Aragonés justifica el cambio de rumbo de reabrir discotecas a cerrar hasta los bares en Cataluña: "El comportamiento del virus ha cambiado en muy pocos días".

"Estamos en una segunda ola a nivel europeo y el mensaje es que tenemos que anticiparnos al máximo".

"Estamos tomando estas medidas con un presidente inhabilitado y un Gobierno en funciones, lo que lo hace todavía más complicado. Consideramos totalmente injusta la inhabilitación del presidente, que no ha sido juzgado por llevarse dinero sino por colgar una pancarta que decía lo que pensamos muchos catalanes".

Sobre los Presupuestos: "El Gobierno tiene que decidirse si quiere ir con la derecha o con la mayoría de la investidura. No es el momento de recortes, se debe aumentar el gasto público y la redistribución. Desde ERC, que defendemos los intereses de Cataluña, vamos a ser exigentes con las medidas que se llevan tiempo reivindicando. Vamos a defender los intereses de la mayoría de catalanes, con los que se van a ver también representados la mayoría de ciudadanos del resto del Estado".