Esto es lo que hizo Andreu Buenafuente tras caerse un árbol encima de su casa

El Nadie Sabe Nada se nutre en muchas ocasiones de experiencias personales vividas por Andreu Buenafuente y Berto Romero. Desde hace unas semanas, una avería provocada por una empresa energética ha dado mucho juego en la vida de Andreu, y en el programa de esta semana del Nadie nos ha mantenido al tanto de las novedades.

"Han estado dos semanas unos operarios simpatiquísimos con los que he entablado una relación muy buena", comentaba el popular presentador catalán. "Se van a las 4 de la tarde un viernes, entra una ventolera acojonante que parecía el fin del mundo", añadió Andreu, y aquí es cuando viene lo bueno.

"Viene una vecina, llama y dice 'oiga, ¿sabe usted que le ha caído un árbol muy grande en su casa'?". Y la respuesta de Andreu no tiene desperdicio alguno. "No, pero no me sorprende", contestó el showman.

"Cayó de la finca de delante, cruzó la calle creando un puente vegetal, muy bonito", le relataba Andreu a Berto.

"Comprobamos que afectaba solo una parte de un árbol de mi casa y sabes qué hice con mis trancas. Me eché una siesta. A mí no me estropea una siesta una catástrofe", compartió entre risas cómplices Buenafuente. El descanso es el descanso.