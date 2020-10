Santiago Niño: "El problema de las pensiones no es de gasto, sino de ingreso"

El seísmo que sacude la economía desde el inicio de la pandemia podría estar cerca de intensificarse. El Consejo General de Colegios de Gestores Administrativos de España calcula que más 300.000 trabajadores perderán sus puestos de trabajo entre el 1 de noviembre y el 31 de diciembre. El motivo es que en torno a estas fechas comienza a vencer el compromiso de empleo de seis meses al que estaban obligadas las empresas que se acogieron a los primeros ERTE.

Se trata de una cifra aproximada pues, tal y como nos ha explicado Santiago Niño Becerra, nuestro economista de cabecera, “la historia completa de los ERTE la conoceremos cuando finalicen los últimos que entraron en vigor”, que son aquellos a los que se acogieron las empresas del sector turístico una vez finalizada la temporada de verano. Sin embargo, el desglose total de parados, lejos de limitarse a este factor, incluirá también a los trabajadores de aquellas empresas que acaban de entrar en concurso de acreedores.

Esta es otra cifra que conoceremos dentro de pocos meses: la cantidad de empresas que van a desaparecer. Entre ellas, las llamadas “empresas zombie”, aquellas que se sostienen gracias a los planes de ERTE, pero que no serán rentables en el largo plazo. Además de los empleos destruidos y empresas hundidas, serán frecuentes los casos de contratos indefinidos que se convertirán en temporales, pasando incluso por fases de despido o trabajo a tiempo parcial.

Por otro lado, en los últimos días ha vuelto a reavivarse el debate sobre las pensiones. Lejos de lo que podamos pensar, no se trata de un quebradero de cabeza exclusivo de la economía española. La mayor parte de los países europeos se enfrenta al mismo dilema: recortar las pensiones o retrasar la edad de jubilación. Santiago Niño ha enfatizado que el problema de las pensiones “no es de gasto, sino de ingresos”, pues “las recaudaciones no están evolucionando correctamente y la esperanza de vida se prolonga”.

Se trata de una diatriba difícil de desbloquear: A las empresas no les interesa retrasar la edad de jubilación, ya que los trabajadores más veteranos perciben salarios más altos, y contar con un mayor número de ellos en la plantilla puede provocar despidos. Por otro lado, es difícil vender a un pensionista la idea de que, después de cotizar durante toda su vida laboral, su pensión se va a ver mermada. Principalmente, tal y como ha señalado Santiago Niño, “porque todos los pensionistas votan, y ningún partido se va a atrever a abrir ese melón”.

En cuanto a novedades empresariales, Amazon presenta el método de pago ‘Amazon One’, que permitirá al usuario pagar mediante el reconocimiento de la palma de su mano a centímetros de distancia del sensor. Ante la reticencia de los ciudadanos a tocar objetos desde el inicio de la pandemia, este nuevo método presenta varias ventajas: es limpio, rápido, y no obliga al usuario a llevar ningún objeto consigo.