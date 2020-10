"Si mañana juega de titular, se verá que es un entrenador más de palabras que de hechos"

El FC Barcelona y el Real Madrid disputan este próximo sábado 24 de octubre a partir de las 16 horas en el Camp Nou el primer Clásico de la historia sin público en las gradas. Este Clásico es distinto por múltiples motivos, desde el mal momento del Real Madrid con dos derrotas en los dos últimos partidos hasta el Barça más dividido internamente en años, tras las palabras de Piqué con la intención de caldear algo más un ambiente que no estaba para grandes trifulcas.

Ronald Koeman afronta su primer enfrentamiento frente al Real Madrid, de un Zidane que está en el punto de mira tras cosechar dos derrotas consecutivas en los dos últimos partidos, frente a Cádiz en Liga y contra el Shakhtar Donetsk en la Liga de Campeones. Son muchos los frentes abiertos a ambos lados de la cancha, y de todo ellos se han encargado de analizarlo, nuestro Sanedrín con Antonio Romero, Julio Pulido, Jordi Martí y Santi Giménez.

El once del Clásico

Julio Pulido: "Si mañana Griezmann es titular, será la prueba de que Koeman es más de palabras que de hechos"

Sobre el once del Real Madrid no espera grandes cambios: "Apuesto por Vinicius y Benzema, pero también me espero una sorpresa en el once. Suele hacerlo en los partidos muy importantes"

Santi Giménez: "Creo que va a haber mucho miedo a perder. Aunque a mí me decepcionaría mucho la titularidad de Griezmann. Si juega es una decisión política de gestión del vestuario", a lo que añade "Espero que juegue Pedri. Si alguien ha hecho méritos es él".

Antonio Romero: "Para el Real Madrid sería una gran noticia que Griezmann comenzase el partido en el banquillo", y destaca la cualidad que deben demostrar los dos entrenadores, "Ambos deben ser valientes".

Desde la rareza y extrañeza que le despierta a Santi Giménez el partido hasta la inquietud de Romero, pasando por el ruido de Pulido, contrario al silencio con el que denomina el partido, Jordi Martí. El periodista de SER Catalunya afirma que al tratarse del primer Clásico sin público, un hecho sin precedentes, se puede denominar así, sin embargo para Julio Pulido es todo lo contrario debido a todo lo que se ha generado alrededor del partido. Así lo explica: "En cambio yo creo que es El Clásico del ruido. hace tiempo que no veo tanto ruido en los dos equipos", en referencia a las dudas en torno a Zidane y las incendiarias declaraciones de Piqué.

Las palabras de Piqué

Antonio Romero: "Quiere quedar bien con Messi y a la vez 'trincar' un nuevo contrato. Creo que ha sido un momento inoportunísimo. Es una 'cagada"

Julio Pulido: "Me parece un personaje perverso. Dice defender al barcelonismo y hablar sobre lo barcelonista que es y sin embargo ataca seguido a su propio club. Es inteligente y aunque suene bastante fuerte yo diría eso que es un personaje perverso"

Jordi Martí se muestra contrario a lo que dicen sus compañeros ya que no ve nada de malo en que por un lado se critique la gestión del presidente Bartomeu y que por otro se adapte, se reduzca el salario y pueda renovar hasta jugar con 37 años. Una maniobra que Santi Giménez califica como una 'golfada' ya que están creando deudas a la siguiente directiva para salvar el "marrón económico".