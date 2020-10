Niños migrantes separados de sus madres, la historia se repite

La Unión Americana de Libertades Civiles ha denunciado que siguen sin encontrar a los padres de más de 500 niños que fueron separados de sus familias en la frontera a su llegada a EEUU. Es el resultado de la tajante política antimigratoria aprobada por Donald Trump en 2018. Durante las semanas que estuvo en marcha, más de 2.800 familias fueron separadas y dos tercios de los progenitores fueron deportados a sus países de origen sin sus hijos.

La historia se ha repetido en España. La Fiscalía de Las Palmas ha separado a doce niños de sus madres a su llegada a las Islas Canarias tras una larga travesía por el Atlántico. Awa, de solo dos años, estuvo tres días separada de su madre por la sospecha “preventiva” de la Fiscalía de que las mujeres que llegan son sus niños en pateras a las islas no son realmente sus madres.

Se trata de una práctica contraria a la ley del menor y las convenciones internacionales y por la que España ya ha sido condenada en cuatro ocasiones por el Tribunal Europeo de derechos humanos.

El padre Ángel, responsable de la ONG Misión Cristiana Moderna de Fuerteventura, ha estado con las madres a las que separaron de sus hijos que ahora les han devuelto. “Son niños sobresaltados que han venido en una travesía que ha durado aproximadamente dos años”, recuerda, y cuando llegan no se separan de sus madres. Por eso no entiende que se les separe en estas circunstancias en lugar de optar por otros mecanismos de seguimiento, aunque entiende que la intención de la Fiscalía es proteger al menor

En la última semana Canarias ha recibido tantos inmigrantes como en todo el año 2019. Por eso, con 50.000 personas en tránsito en toda África, emular el efecto disuasorio que pretendía Trump al separar a las familias migrantes no tendría ningún sentido, en opinión del padre Ángel.

En las islas no se ha dado ningún caso, en conocimiento de la organización, de lo que llaman “niños ancla”, utilizados por personas que no son sus progenitores reales para poder quedarse en el país. Pero sí han tenido problemas para reagrupar a madres de hijos no biológicos.

La separación de familias migrantes tiene escasos precedentes en España. Ángel recuerda algún caso en Melilla y Fuerteventura que fueron frenados. “Es un procedimiento que no llega a ningún lado más que a agravar el dolor de madres que pasan por unas circunstancias horrorosas”, asegura el padre Ángel, quien ha visto la desesperación de las mujeres esperando noticias de sus hijos.