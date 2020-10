Antonio Romero: "Tenía dos caminos: enfurruñarse o demostrarle a Zidane que está a muerte"

El Real Madrid conquistó este sábado el Camp Nou para llevarse tres puntos importantísimos que mantienen al cuadro blanco entre los mejores de la clasificación para despejar dudas tras las derrotas ante Cádiz y Shakhtar, dudas que traslada a su rival, el cual solo suma siete puntos a estas alturas de la competición.

Sin duda, el Clásico fue el principal objeto de tertulia y debate en el Sanedrín de los domingos que dirige Dani Garrido, en el cual las preguntas canallas del director de Carrusel Deportivo son ya una sección habitual que encandila a los oyentes de la Cadena SER.

De 0 a 10, ¿qué mérito le das a Zidane en la victoria del Real Madrid?

Julio Pulido: "Cinco, por dejarlo en mitad".

¿Zidane le dió ayer una lección táctica a Ronald Koeman?

Jesús Gallego: "No".

Si el Madrid pierde el martes, ¿habrá caso Zidane?

Mario Torrejón: "Se volverá atrás. La situación volverá dos pasos atrás, volverá a antes del Clásico".

¿Sergio Ramos es el defensor más importante de la historia del fútbol como se pregunta 'France Football'?

Antón Meana: "Sí, yo creo que sí. De lo que yo he visto, el mejor. Mejor que Maldini, Puyol...".

Miguel Martín Talavera: "No, para mí Maldini".

Marcos López: "Para mí Beckenbauer".

Completa la frase: Estamos viendo al Messi menos decisivo, menos determinante, desde...

Antonio Romero: "Desde que es jugador del primer equipo del Barcelona".

¿Messi jugó ayer su último clásico en el Camp Nou?

Jordi Martí: "Creo que no".

¿Cambiarías a pelo a Griezmann por Joao Felix?

Miguel Martín Talavera: "No. Creo que Griezmann ha cerrado su círculo como jugador del Atlético de Madrid y Joao Félix va a ir a más".

Tras sus últimas declaraciones tras los partidos del Barcelona, ¿está Koeman siendo victimista?

Marcos López: "No".

Adriá Albets contó el jueves en El Larguero que no gustaba en el Barcelona la elección de Martinez Munuera… ¿el Barça debería pedir que no le pitase más este colegiado?

Lluís Flaquer: "No, deberían pedir que los árbitros pitaran mejor".

¿Qué nota le das a Martinez Munuera ayer?

Iturralde González: "Para mí arbitró bien. Pero hay jugadas que son de árbitro y no de VAR, pero creo que sacó bien el partido".

¿Le puede dar portazo Joao Félix al Cholo si no es titular indiscutible?

Pablo Pinto: "Podría pasar pero creo que no".

¿Dirías que en lo que va de temporada el VAR está perjudicando al Barcelona?

Jordi Martí: "Ayer claramente sí".

¿El VAR se ha cargado ya al fútbol?

Jesús Gallego: "Yo creo que desgraciadamente el fútbol que tanto nos gustaba ya no va a volver a ser igual. Hemos perdido una parte de este deporte que a todos nos encantaba. El penalti de Getafe... es una vergüenza abismal".

¿Fue justa la suplencia de Griezmann?

Lluís Flaquer: "¿Deportivamente hablando? Por meritocracia, sí. Koeman fue valiente, tuvo personalidad y apostó por los que él creía que llegaban mejor al partido".

Miguel Martín Talavera: "Le salió fenomenal, sí. Es ridículo comparar a un campeón del mundo como Griezmann con Pedri".

Antonio Romero: "Yo de Griezmann ayer no dije nada, pero sí lo dije de Modric. Acostumbrados a este fútbol en el que hay muchos futbolistas que cuando son suplentes ponen cara de entierro, no están pendientes del partido, cuando salen le ponen un mal gesto al entrenador y encima cuando marcan se ponen mustios... pues Modric ayer fue un ejemplo de cómo se tiene que revelar un tipo que había suplente. Porque recordemos que ayer un tipo que conoce a Modric (Pedja Mijatovic) dijo en Carrusel Deportivo que no le había gustado nada a Modric su suplencia".

Si fueras Griezmann, ¿pedirías que te traspasasen a otro equipo?

Marcos López: "Eso lo tiene que decidir él. Para mí el tomó una decisión y ahora tiene que tomar otra: si quiere seguir en el Barça en estas condiciones o no. Yo intentaría revelarme en el campo. Si el talento lo tiene, habrá un día en el que lo tendrá que demostrar".

¿El efecto Koeman ha sido gaseoso?

Antonio Romero: "La temporada es muy larga, de momento el efecto Koeman se nota poco".

¿Marcos Llorente Selección?

Miguel Martín Talavera: "Está para la Selección, sí. Sin lugar a dudas".