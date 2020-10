Hace unos 12 años al director Óscar Aibar le llamó la atención una foto en un restaurante playero. Junto a esas típicas instantáneas de famosos, había una imagen de un grupo de nazis uniformados. “Las películas surgen de esas historias que se te van quedando en la cabeza y me quedé rayado con unos nazis peinados como de los años 60. El dueño me dijo que eran los nazis de Dénia que venían a celebrar sus cosas allí. Y entonces empecé a investigar no solo que existiera esta comunidad sino que alegremente e impunemente se sintieran tan amparados para estar en un restaurante uniformados”, cuenta.

A partir de ahí inicio el trabajo de documentación de ‘El sustituto’, película a punto de concluir su rodaje tras siete semanas. “Cada primavera en el hotel se hacía una fiesta coincidiendo con el cumpleaños de Hitler, iban con sus trajes nazis, llamaban a la banda del pueblo -el clarinetista es el actual alcalde, que nos hay ayudado mucho en la película- y celebran sus fiestas con todo el atuendo. Me pareció alucinante”, añade. De ese asombro nace este thriller que protagoniza Ricardo Gómez como un inspector de policía que se traslada de Madrid a Dénia por razones personales y se ve envuelto en otra trama.

Rodaje de 'El sustituto' / LAIA LLUCH

“Es un thriller policíaco, una investigación que va avanzando, en el caso de mi personaje busca descubrir los motivos de un asesinato que parece una causa archivada pero si tiras del hilo…”, cuenta el actor, que agradece el símil pero no se ve como Al Pacino en ‘Hunters’. “Lo más interesante es como todo este eje del mal nazi alemán no es un antagonista evidente al que ir a por él, él se encuentra con esto, algo muy instaurado en la Denia del 82, muy normalizado, no es un antagonista claro al que ir, sino algo latente, instaurado en la rutina. Eso hace que sea aún más terrorífico”.

Aibar enmarca la historia en el año 82, el del Mundial de España y las elecciones que ganaría Felipe González, una fecha fundamental para gran parte de la sociedad española que vivía una ilusión de cambio. “Con esta película me sumo a la corriente de revisitación de la Transición, que fue una obra de teatro muy bien orquestada pero que falla en el guion en muchas cosas. Esos grandes héroes no eran tan héroes, en el 82 parecía que el país entero iba a cambiar pero no había cambiado nada”, explica el director.

La historia desmonta también el tópico o el relato instaurado de que el destino de muchos oficiales nazis fue Latinoamérica. El exilio estaba mucho más cerca, tanto que podían viajar a Alemania o Francia con el amparo español. “Hay una serie en Netflix que recomiendo que se llama Mossad, donde los agentes viejecitos salen contando sus casos y cómo capturaban nazis. Pues hay dos operaciones fallidas en el Levante y una es por culpa de la policía española, que defendió a los nazis. Había una parte de la policía que estaba en contra de esto, que es el caso del personaje protagonista de la película, pero la otra parte era franquista, y los nazis eran unos rockstar para ellos. Si ves las fotos que Fraga se hizo con ellos, es como si vieran a Elvis Presley. Este rollo de fan de la cutrederecha española con los nazis me fascina”.

Ricardo Gómez y Vicky Luengo / CEDIDA

Toda la historia gira en torno al inspector que interpreta un Ricardo Gómez con bigote y patillas ochenteras. “Está siendo muy interesante porque vas cambiando de ambiente y compañeros en situaciones muy distintas entre sí, está siendo bastante gustoso desde la dirección de fotografía, de arte, la dirección…”, admite el actor junto a Vicky Luengo, una de sus compañeras de rodaje. “Mi personaje es Eva Vidal, una doctora que trabaja en el hospital de Dénia que va a conocer al personaje de Andrés Expósito al inicio de la película y le va a acompañar un poco sin querer en la investigación del thriller y en su vida personal”.

La película, rodada en Denia, Valencia y localizaciones de la costa, cuenta con un reparto coral en el que participan Pere Ponce, Joaquín Climent, Susi Sánchez, Pol López, Nuria Herrero, Frank Feys, Bruna Cusí y Guillermo Montesinos, entre otros.