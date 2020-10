Lucía Izquierdo, nuera de Miguel Hernández: "Todos sabemos que fueron juicios terribles y sin garantías"

Lucía Izquierdo, nuera de Miguel Hernández y Josefina Manresa. Es viuda del hijo del poeta. Es la madre de sus dos nietos. Pero, además de todo eso, la guardiana del legado de su suegro, la que explica a sus hijos quien fue su abuelo, la que ha liderado las campañas para conseguir que se anulasen los procesos sumarísimos que se han descrito en este reportaje. Procesos de los que tiene copias en casas, junto con todo lo demás que tiene guardado en casa: cartas, recuerdos…

En su archivo familiar tienen "tres tomos enormes" en los que se pueden leer los argumentos para pedir que se le quitara a Miguel Hernández la pena de muerte. "Todos sabemos que fueron juicios terribles, sin garantías ninguna", explica Lucía.

Son documentos que tienen mucho valor para ellos, y "no se los van a llevar", por eso los tienen en casa junto con otros recuerdos que conservan de Miguel.

Lucía llama al poeta Miguel, porque es como siempre oyó llamar al marido de Josefina. "El único que no decía Miguel era su hijo, mi marido", explica Lucía.

El niño al que le dedicaba sus versos

"Cuando fue mayor y analizó todo lo que sufrió y las injusticias que se hicieron con él y con su madre, no lo llevó muy bien", comenta Lucía, quien asegura que la viuda y el hijo de Miguel Hernández estuvieron acosados "constantemente" con anónimos de "amenazas de muerte".

La hija de Lucía es abogada y, todo lo que le sucedió a su abuelo le llevó a dedicarse a esta profesión. "Han disfrutado tristemente de sus abuelos", declara Lucía sobre sus hijos y recalca que fueron conscientes de lo que les pasó a los abuelos.

"No sé ni cómo lo pusieron en libertad. En una carta le dijo a Josefina que iba a sus brazos. Unas cartas muy bonitas", recuerda la nuera del poeta, quien señala que "fue tanto el alboroto a su regreso" que se lo volvieron a llevar.

El último recuerdo de Josefina, la mujer del poeta

Ese día, el del regreso, Josefina había preparado conejos con garbanzos para comer. "Había intimidades que ella no quería contar. Yo le preguntaba cómo era el Miguel más íntimo", añade Lucía Izquierdo, y recuerda que la mujer del poeta "tenía muchos recuerdos", pero el último fue "antes de morir Miguel".

Josefina llevaba al reformatorio de adultos de la cárcel de Alicante una lechera llena de sustancia de arroz, porque al poeta "le refrescaba" y decía que le bajaba la fiebre. Cuando llegó y lo dejó en la taquilla, junto a más comida, el guardia le dijo "que se la llevara". Sin más información. "Cuenta que se le quedó mirando y que en esa mirada vio que a Miguel ya le quedaban pocas horas de vida", señala Izquierdo.

"No me imaginaba yo que me iba a tener que hacer cargo de todo el legado de Miguel Hernández. He tenido que luchar con todos los problemas que he tenido estos años para la divulgación de la obra, pero estoy orgullosa y tranquila porque lo que hice fue con corazón", cuenta Lucía Izquierdo.

En febrero de 2020, antes de que la pandemia confinase al mundo entero, el Ayuntamiento de Madrid decidió "resignificar" el memorial de las víctimas de la guerra civil del cementerio de la Almudena. De esta manera, argumentando que no respetaba la ley de memoria histórica y de que no era imparcial, se eliminó los 3.000 nombres de represaliados y las placas que los acompañaban. En una de esas placas, se leían los versos de Miguel Hernández en El Herido:

Para la libertad, Sangro, lucho, pervivo,

Para la libertad, Mis ojos y mis manos

Como un árbol carnal, generoso y cautivo

Doy a los cirujanos