"Va a ser traumático para el Barcelona y Messi, pero hay que aceptarlo"

Un Barcelona apático, que pareció no guardar ningún parentesco con el que venció en Turín hace una semana, se impuso por 2-1 a un diezmado Dinamo de Kiev que consiguió hacerlo sufrir hasta el último instante.

El Barça doblegó al Dinamo con más sufrimiento de lo esperado en la tercera jornada de la Liga de Campeones, para lograr el pleno de victorias en el Grupo G a pesar de un partido poco fiable donde el mejor fue Marc Andre Ter Stegen, quien estrenó su temporada de manera espectacular.

El meta alemán recibió este mismo miércoles el alta médica, mes y medio después de pasar por quirófano, y por la noche formó de titular en el Camp Nou. El regreso de Ter Stegen, justo después del fallo de Neto ante el Alavés, no pudo ser más sonado, con media docena de paradas salvadoras, de gol cantado.

Ronald Koeman se desquició viendo a su equipo conceder, incapaces de mandar ni sentenciar. Los expertos de 'El Sanedrín’ de El Larguero analizan la victoria sufrida de este Barcelona apático, tanto en Champions como en LaLiga:

Lluís Flaquer: “Es un Barça muy desconcertante con la irregularidad por bandera. Se confirma lo que pidió Pique tras el 2-8 .El club necesitaba cambios. La sensación en el Barcelona es de provisionalidad absoluta. En el palco no hay nadie y en el banquillo está Koeman, que tiene ideas claras, pero en un tren que va mucho más despacio de lo que se podía esperar. El Barcelona tiene una herida abierta que es imposible de cerrar en corto tiempo”.

Sique Rodríguez: "Lo primero es que habrá que buscar en la historia un portero que en el mismo partido haya parado con las manos, con el pecho y con el pie. El Barça es que no termina de encontrarse. Jordi Alba, cada vez que sube, busca a Messi. Tiene que quitarse esta obsesión de la cabeza. Y esto va a ser traumático. Koeman ha dicho que si presionamos tenemos que presionar todos. ¿Quién es el que no presiona? Messi. Leo ya no llega, porque no puede regatear a tres jugadores y meterla dentro. Si se habla de que todo el mundo tiene que presionar, entonces hay que señalar a Messi. Leo tiene un impacto y es el mejor jugador de la historia, pero poco a poco tiene que ir perdiendo peso en el equipo. Y esto va a ser traumático, pero hay que aceptarlo".

Manu Careño: "Estoy convencido de que Koeman es el primero que no le pide a Messi que presione".

Jordi Martí: “Tanto Piqué como Koeman coinciden en una cosa: es que no hacen bien la presión, no juegan bien sin balón”.

Marcos López: “El club está en un proceso tan largo…, pero es que este club no tiene paciencia ni dinero ni nada para reconstruir. Y en Griezmann veo un jugador frustrado cada vez que falla una ocasión”.

Jesús Gallego: “La intervención de Piqué refleja el estado del Barça. Hay unas dudas generales que afectan a todo el club, a la directiva, a la economía, a las negociaciones por la bajada de sueldo, a los candidatos y esto también afecta a la plantilla. Hay un cierto decaimiento general. Griezmann forma parte de esa tendencia decreciente de la que hablaba Piqué. Además, no veo a Messi ilusionado con renovar su contrato".

Julio Pulido: "¿Cuándo se ha caracterizado Messi por presionar? Si el problema del Barcelona es que Messi no presiona, apaga y vámonos. Messi no ha presionado en la vida. Griezmann desde que llegó al Barcelona no ha parado de buscar coartadas para justificar su rendimiento. Estamos viendo una versión mínima de un futbolista que maravilló en el Atlético de Madrid"

Iturralde González: "Creo que no van a sancionar a Koeman. Lo que dijo es muy diferente a lo que han dicho otros. Dio un dato, no criticó".