"El Barça dará un paso importantísimo el día que lo haga": Flaquer repasa la gran pega de una de sus estrellas

El FC Barcelona de Ronald Koeman vuelve a carburar. Los azulgranas han cerrado la semana con una 'manita' ante el Betis y, sobre todo, con la sensación de que algunos de sus pesos pesados empiezan a recuperar su nivel. La única pega, la lesión de menisco de Ansu Fati.

En el tramo final de Carrusel Deportivo, los nombres propios de la jornada en el Camp Nou constatan una mejoría que, no obstante, sigue distando del equipo que debería aspirar a lo más alto en todas las competiciones. Uno de los futbolistas a los que se sigue pidiendo más, pese a su gol a los sevillanos, es Antoine Griezmann: "Necesita un partido en el que las dos que tenga las emboca. El día que lo haga, el Barça dará un paso adelante importantísimo", reflejó Lluis Flaquer en su análisis.

"La diferencia del Griezmann de hoy al Griezmann de otros partidos es que en otros partidos desapareció y hoy ha aparecido mucho más asociativo, que se ha intentado llevar al equipo a la espalda, no se ha escondido... El partido de hoy, a pesar de las ocasiones falladas, tiene que sumarle más que restarle", añadió el narrador, que incidió incluso en el hambre de minutos del francés al asegurar que contra el Betis "el cambio no le ha gustado".

Uno de los fallos más sonados de Griezmann este sábado ha sido su fallo desde el punto de penalti, aunque Marcos López también valoró su coraje para asumir esa responsabilidad: "Ha sido un rasgo de personalidad, de rebelarse ante lo que estaba haciendo".

Para Jordi Martí, estas ocasiones desperdiciadas por el delantero "reflejan la falta de confianza en sí mismo". Además, la comparación con el jugador a quien sustituyó en esa parcela del campo no le favoreció: "La diferencia entre Griezmann y Messi es la que es".

La suplencia de Messi

Antes del inicio, el argentino acaparó los comentarios de sorpresa por su salida del 'once', un hecho que aplaudió Lluis Flaquer. "Valoro que en un partido de exigencia se puede decir con naturalidad que no juega. Si Koeman entiende que Messi no tiene que jugarlo todo y Messi entiende que no tiene que jugar absolutamente todos los minutos van a salir ganando todos. No hay necesidad de someterle a esa tralla", afirmó el catalán, además de destacar el papel del '10' después de las críticas recibidas: "No sé si ha corrido mucho o poco, pero le hemos visto marcar, le hemos visto decidir y creo que la virulencia con la que ha marcado tenía que ver con las críticas que seguramente él también habrá visto".

Coincidió Marcos López en los beneficios de esta gestión de los minutos de Leo Messi y la explicación de Ronald Koeman: "Prefiero esa transparencia". "Era una decisión de altísimo riesgo. Era una decisión que medía a Koeman y luego a Messi y creo que ambos han salido fortalecidos de este tipo de decisiones. Hemos visto a Messi mucho más influyente en 45 mnutos que en muchos otros partidos con Koeman", continuó.

Más contundente y escueto fue Jordi Martí en su alabanza. "Koeman utiliza dos palabras: 'lo hemos hablado'", zanjó en el debate, resaltando que "si el jugador te comunica unas molestias, la precaución obliga".

Preocupación por Ansu Fati

La nota discordante en esta ocasión fue Ansu Fati. Lluis Flaquer asumió su lesión en el encuentro como "un bajón". "Se pierde por un tiempo a uno de los faros de la ilusión. El Barça pierde a un jugador que aportaba desequilibrio, pierde gol y pierde intimidación. Se trunca de raíz una progresión que estaba siendo excelente", reconoció, sin esconder la preocupación originada en el barcelonismo.

En este sentido, Marcos López insistió en que "hay que tener mucha tranquilidad" con su recuperación y adelantó lo que se puede avecinar de cara al mercado invernal. "Sé que el Barça no tiene ni un euro, pero dentro de un mes y medio Koeman estará llamando a la puerta preguntando por el delantero que no llegó en verano", intuyó.

Por último, Jordi Martí buscó apaciguar los ánimos con Ansu Fati. "Hablas con sus entrenadores en las categorías inferiores y te hablan de un jugador fuerte y que tiene cierta experiencia, porque ya tuvo una rotura de tibia de cadete", recogió el periodista en este postpartido.