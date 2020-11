Iturralde González aclara toda la polémica del Valencia - Real Madrid

La polémica arbitral marcó la contundente derrota del Real Madrid en Mestalla frente al Valencia. Al conjunto blanco nunca le habían pitado tres penaltis en contra en toda su historia en La Liga. El VAR decretó que hubo mano de Lucas Vázquez en el área del Real Madrid y aclaró que el despeje de Varane sobre la portería de Courtois había entrado. Gil Manzano no acertó a ver el penalti por mano de Ramos en la segunda mitad y no señaló una posible falta de Cheryshev sobre Asensio en la jugada del segundo tanto valencianista. Iturralde González analizó todas estas acciones en el último tramo de Carrusel.

Penalti por mano de Lucas Vázquez (minuto 30) y repetición

"El penalti es clarísimo. En la repetición, el VAR solo puede entrar si el delantero que pisa se aprovecha de la jugada. Como Musah anota tras el rechace, no vale. Lucas Vázquez también entra. Lo que no entiendo es por qué va al VAR si es algo objetivo".

Gol fantasma en propia puerta de Varane

"Gol claro. No puede ser que en esta liga de tantos millones pasen dos minutos para saber si ha entrado o no. En cuanto a la posible falta sobre Asensio en el inicio de la jugada, me parece que es muy interpretable".

Penalti de Marcelo sobre Maxi Gómez

“Para mí, penalti".

Penalti por mano de Ramos

"No sé si es el asistente quien pita mano de Musah, pero no puedes pitar algo que no ves. Gil Manzano no puede ver la mano, es imposible. Eso sí, nunca es amonestación".

La opinión de la RFEF

“En Las Rozas, en directo, consideran que Gil Manzano ha hecho un buen arbitraje en Mestalla y que el VAR acierta en todas las jugadas donde ha intervenido”.