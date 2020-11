Álvaro Benito: "Es un jugador que tiene que volar, no puedes ponerle en esa posición porque pierdes mucho"

El Real Madrid sufrió un duro varapalo este domingo ante el Valencia en el duelo previo al parón de selecciones. El equipo madridista cayó derrotado por 4-1 y se aleja del liderato que en estos momentos ostenta la Real Sociedad.

Como cada lunes en 'El Larguero', hubo tiempo para el análisis de la jornada liguera con el Sanedrín de los futbolistas que protagonizan Gustavo López, Kiko Narváez, Raúl Ruiz y Álvaro Benito. El exjugador madridista analizó durante unos minutos con Manu Carreño la actualidad del conjunto blanco.

"Fue un partido muy difícil de descifrar, en mi opinión. Porque en realidad todo lo que pasó que tuvo consecuencia en el marcador no fue consecuencia del juego. Es verdad que a medida que se iban produciendo los penaltis, los goles, el error de Varane... pues el Madrid se fue desconectando. La primera media hora del Madrid no fue mala de hecho", comentó.

Además, defendió a los jugadores que más críticas recibieron tras el partido. "He visto demasiado ensañamiento con Isco, Marcelo y Asensio. Igual Marco si estuvo más desasistido, pero los primeros minutos de Isco y Marcelo no fueron para este enseñamiento. Pienso que fue algo más coral, me parece excesivo, me parece que fue algo de todo el equipo".

También incidió en la manera de jugar sin balón del equipo, dejando claro que estuvieron peor que ante el Inter de Milan. "Luego sin balón el equipo estuvo muy, muy, muy poco activo. Gayá por su banda campaba a sus anchas con un mecanismo muy sencillo. Con algo tan sencillo el Valencia hizo mucho daño".

Preguntado por Kiko Narváez acerca de a quién situaría en la posición de Casemiro cuando el brasileño no esté, como sucedió el domingo en Mestalla, Álvaro Benito fue muy claro. "Yo pondría a Kroos. Para mí es el jugador que, sin tener esa capacidad defensiva, es más posicional. Se puede poner a Valverde pero pierdes todo lo que te da Valverde: presión adelantada, unir las líneas con la conducción, la llegada... Valverde tiene que volar. Yo pondría a Kroos donde Casemiro por no perder las cosas que te da Valverde, al final ninguno va a ser Casemiro. Además, Casemiro, ultimamente se le está perdiendo como Casemiro. Contra equipos que te vienen a buscar, como puede pasar en unos octavos de Champions, para tener una salida más limpia de pelota, Kroos y Casemiro intercambian sus posiciones para tener mejor salida de balón, pero la parte negativa es que si pierdes una pelota en conducción no tienes al coche-escoba. El otro día contra el Inter en el minuto 50 estaba muerto porque tenía que hacer unos retornos demasiado grandes. Para un momento puntual puede estar bien, pero no puedes tener a Casemiro todo el rato tan arriba porque cada vez que tiene que volver supone unos esfuerzos tremendos".