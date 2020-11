"No he encontrado a nadie dentro del Real Madrid que me diga esto Zidane lo levanta"

El Real Madrid cayó derrotado de manera contudente en Mestalla ante el Valencia por 4-1 y reactivó el debate alrededor de la figura del entrenador. El juego del equipo de Zinedine Zidane no acaba de convencer y las victorias en lo que va de temporada apenas superan el 50% de los partidos disputados (seis de once).

"El día después ha sido duro. Ha sido un día más autocrítico. Me decía Javi Herráez, pulsando un poco el entorno del entrenador. Zidane insiste en que no va cambiar, es su forma de trabajar y va a seguir haciendo lo mismo. Y yo no he encontrado a nadie dentro del club que diga 'esto Zidane lo levanta'. Al contrario, noto una resignación absoluta en el club y en el vestuario. Como esto es lo que hay y punto", comentaba Antón Meana en 'El Larguero'.

Y apostilló lo siguiente. "Tengo la sensación de que este equipo se conjuró para ganar LaLiga en once jornadas pero ahora, lo que percibes hablando con ellos, es que cada uno hace la guerra por su cuenta. A mí se me parece muchísimo este vestuario del Real Madrid a los vestuarios de la selección española cuando se acabó el éxito y llegó una época de transición muy complicada de hacerla. Percibes que todo el mundo da por hecho que esto se ha acabado, que hay que cambiar el vestuario y el entrenador, pero el club no quiere echar al entrenador por lo que es Zidane. Y si él quiere dimitir, que dimita algún día, pero no le quieren echar. Van a intentar ganar LaLiga como la ganaron el año pasado, pero se nota una resignación en noviembre que a mí me sorprende muchísimo".

El análisis de Manu Carreño

Tras la información de Antón Meana, Manu Carreño, director de 'El Larguero', ofreció su punto de vista acerca de la situación de Zidane en el Real Madrid. "Zidane lleva cuestionado desde que se sentó en el banquillo. Que si no tiene experiencia, que si viene del Castilla, que si no tiene ni puñetera idea pero como es Zidane... es que no es que esté cuestionado ahora por una alineación, es que lleva cuestionado desde que se sentó en el banquillo del Real Madrid. A pesar de todos los títulos que ha ganado. Veremos a ver cómo va la temporada".