Creo que la idea más hermosa que he oído últimamente es que si todos permaneciésemos en silencio dos meses, sin decir absolutamente nada, ni siquiera toser, la pandemia desaparecería sola, al reducirse a cero las gotículas y los aerosoles. Se harían larguísimas esas semanas, claro. Tal vez el mundo dejase de funcionar. ¿Y si la vida necesita la voz? Me pregunto si podría salir adelante una empresa, un gobierno, un aula de primaria, una relación de pareja en silencio, solo a base de notas en trozos de papel o en pantallas. Seguramente no. Creo que muy pocas personas son capaces de quedarse en silencio un día entero. A veces, jugando con mi hija a estarnos callados, la partida dura cinco segundos, después de los cuales estallamos, como si las palabras que no se dicen hiciesen daño por dentro. ¿Y la radio? ¿Se imaginan un silencio de solo cinco segundos en la radio? ……… Solo han sido tres. ¡Pero han sido tres segundos insoportables, ¿verdad?! No digo que callados la pandemia no desapareciese. Pero nos arriesgaríamos a que el silencio explotase y no quedase nada en pie.