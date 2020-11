La Vida Moderna recuerda cómo El Club de la Comedia 'provocó' la crisis económica de 2008

La Vida Moderna, convertido en programa para la supervivencia en su séptima temporada, sigue íntimamente ligado a la actualidad, por tanto las nuevas posibles vacunas contra la covid-19 han ocupado parte del programa del martes que dirige David Broncano.

Como los caminos de la risa son en ocasiones desconocidos, de la vacuna Moderna se pasó a hablar de El Club de la Comedia, los años dorados de la comedia mainstream en nuestro país.

"Vaya años te pasaste robando a diputaciones de España, girando con El Club de la Comedia", señaló entre risas Broncano a su compañero y amigo Quequé. "La crisis de 2008 yo creo que tiene que ver un poco con eso", reconoció el conocido humorista salmantino.

"Qué pena no poder ver por un agujerito la vida de Quequé de 2003 a 2007", comentó Broncano ante la risa cómplice de Ignatius. "The good old days, the golden years. Eso era un campo de nabos contando chistes de lo que nos daba la gana", explicó Quequé.

"No había tanto open mic ni tantas salas, y los teatros empezaban a abrir a la comida aunque con mucho resquemor, y con razón", argumentaba Quequé sobre las condiciones que se dieron para que El Club de la Comedia tuviese tanto éxito hace década y media.