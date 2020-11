Las dos cosas que "complican y mucho la continuidad de Messi en el Barcelona"

Tras el parón de selecciones, el FC Barcelona y Atlético de Madrid protagonizarán la jornada de Liga de este fin de semana en la que se notarán la falta de Luis Suárez en el campo, el enfado de Messi y la situación de Griezmann en el Barça.

El Sanedrín de El Larguero analiza cómo se encuentran de ambos equipos de cara al enfrentamiento del sábado. Las declaraciones del entorno personal del Griezmann están generando ciertas tensiones dentro del propio club y aficionados. La enfado reciente de Messi, para Manu Carreño, lo que significa es que "está cansado por un proyecto deportivo no ganador, ese es el punto diferencial. Además, está harto de que se le acuse de poner y quitar a dedo a jugadores y entrenadores".

El enfado de Messi y la renovación de Guardiola

Las declaraciones que muestran el enfado de Messi, para Lluis Flaquer, junto con la renovación de Guardiola "dibujan un escenario que complica y mucho la continuidad de Messi en el Barcelona". Así mismo, el periodista consideró que para los aficionados de Messi "las últimas 24 horas han sido muy malas".

Pablo Pinto planteó en el debate de El Sanedrín si a los presentes les había "metido el miedo en el cuerpo la renovación de Guardiola". Pinto concluyó sobre el enfado de Messi que fue un acto en el que el argentino simplemente lo que hizo fue "verbalizar que está harto de que todo el mundo le señale de todo lo malo del club".

La actitud de Messi "es una estrategia clara de que quiere estar fuera del FC Barcelona", desde el punto de vista de Antonio Romero. "¿Le va a decir el nuevo presidente que no suba la persona de Hacienda al avión o que no hable el tío de Griezmann? A ver si la culpa de la rajada de Messi va a ser de Griezmann...", Romero opinó sobre la tensión que se ha creado tras las declaraciones del entorno del francés.

"Messi tiene un sapo en el estómago. Se lo tuvo que tragar cuando tuvo que quedarse contra su voluntad porque le obligó Bartomeu", Jordi Marti aseguró que Messi sigue "con la sensación de la espina clavada y eso se le nota en cuestiones como la que vivimos anoche", refiriéndose a las declaraciones de enfado. "Creo que Messi tiene un pie fuera del Barcelona", Martí sentenció lo que opina sobre la situación del delantero en el club azulgrana. De la misma manera, el problema y las tensiones generadas por las declaraciones del ex agente de Griezmann y su tío, según Jordi Martí lo mejor sería cortar "de raíz cualquier comentario que salga de su entorno familiar".

La renovación de Guardiola con el Manchester City fue adelantada por Lu Martí en El Larguero, y él mismo aseguró en El Sanedrín que la continuidad del ex entrenador del Barça en el equipo inglés "evidentemente es un as más en la manga para el City de cara a Messi". Asimismo, Lu Martín señaló que "si Messi se va del Barça, el equipo mejor situado para ficharle es el Manchester City. Messi habló con Guardiola".

Árbitro del Atlético de Madrid – Barcelona

Sobre el colegiado del Atlético – Barcelona, Iturralde considera que Munuera Montero está "entre los diez mejores árbitros de España. Él es un árbitro que cuando no hay problemas no se los busca, pero que cuando hay problemas hace falta más árbitro". Romero sentenció en El Larguero: "Es algo que viene pasando toda la temporada. Los mejores partidos no los están pitando los mejores árbitros".

En El Sanedrín se puso sobre la mesa el hecho de que hayan sancionado a Álvaro Cervera este año y el año pasado no a Sergio Busquets con declaraciones muy similares. La justificación que Iturralde ha encontrado a esta situación es que "igual no sancionaron a Busquets por ciertas amistades...".

"Le están haciendo una campaña a Mateu Lahoz tan fea, pero tan fea. La jornada pasada no pitó y esta semana no vuelve a pitar. A 19 de noviembre ha pitado 4 partidos", según Antón Meana la actitud que se está tomando en relación con Lahoz no es la más adecuada.