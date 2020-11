Donald Rumsfeld era Secretario de Defensa de Estados Unidos cuando la invasión de Irak. Rumsfeld , un hombre inteligente y malvado, dijo una vez algo que en inglés sonaba como un trabalenguas. Hablando de aquella guerra infame, explicó lo siguiente: "Aquí cosas que sabemos que sabemos y hay cosas que sabemos que no sabemos". El gran problema, concluyó, "son las cosas que no sabemos que no sabemos" . Estamos en algo así. En todas las grandes crisis de la era moderna y contemporánea, fueran guerras, revoluciones, catástrofes naturales e incluso genocidios, el contacto humano ha sido una constante. Esas crisis siempre han sido multitudinarias. Y de ellas siempre ha surgido algún tipo de solidaridad. Ahora, por primera vez, vivimos una crisis en la que se nos exige aislamiento, distancia, soledad. Nada que ver con la anterior pandemia, la de 1918, casi un apéndice de la I Guerra Mundial. En una sola batalla de aquella guerra, la batalla del Somme, hubo más de un millón de muertos y herido. En un solo día, el primero de julio de 1916 murieron casi 20.000 soldados británicos. Entre tanto sufrimiento y tanta multitud, la llamada gripe española, que ni era gripe ni era española, fue simplemente una desgracia más. Esto es distinto. Estamos aprendiendo a comunicarnos sin rozarnos. A vivir sin convivir. Intentar prever las consecuencias futuras de todo esto es un ejercicio bastante estéril. Como en el completo razonamiento de Rumsfeld, no sabemos lo que no sabemos. Respecto a lo que viene, no es que carezcamos de respuestas, es que ni siquiera conocemos las preguntas.