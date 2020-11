El entrenador del Real Madrid compareció en rueda de prensa tras empatar (1-1) ante el Villarreal en La Cerámica. El técnico francés aseguró que "merecieron mucho más" en este partido de Liga. Zidane se lamentó por haber "perdido dos puntos" después de realizar un "gran esfuerzo" por parte de sus jugadores.

Un empate que le "sabe a poco" al entrenador blanco, que se va del encuentro con una sensación agridulce. El tempranero gol de Mariano pareció dar el pistoletazo de salida a un partido favorable al Real Madrid que al final no pudo ganar. "Y lo de Mariano, es mucho tiempo sin jugar, estaba agotado", concluyó.

"Hay que felicitar a los jugadores porque lo hicieron bien. La pena es que no hemos arriesgado nada y en una jugada así te puede pasar porque es fútbol. Me molesta porque merecíamos los tres puntos, es una pena", añadió Zidane con cierta rabia por no haber sumado los tres puntos.

El futuro de Isco

Sobre los cambios: "Mariano al final estaba agotado y ya está. Odegaard, un poco lo mismo. Hubiera cambiado a más jugadores, pero no podía". Asimismo, sobre las dudas ante la salida o no de Isco del Real Madrid, Zidane no quiso dar muchos detalles al respecto: "No. Nada. De lo que pasa dentro no vamos a hablar. Pero Isco es jugador del Madrid, se queda aquí, está con nosotros y no hay que hablar".

A pesar de la derrota y las críticas que está recibiendo últimamente por el rendimiento del equipo, el técnico francés aseguró que continúa con "la misma ilusión que el primer día" y que "será así hasta el último día". Antes de marcharse de la rueda de prensa, Zidane, con cierta molestia se dirigió a la prensa con estas palabras: "Vosotros seguís con lo vuestro y yo seguiré con mi trabajo".