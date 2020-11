La fatiga, el drama y el nacimiento de Belle and Sebastian

Belle and Sebastian es una maravillosa excepción en el mundo de la música, una banda de ocho miembros que partiendo del pop consiguieron hacer una música tan delicada como elegante y compleja, una historia musical extraña que parte de una enfermedad, de una fatiga crónica que durante un par de años dejó sin fuerzas a un Stuart Murdoch que antes de enfermar corría maratones y que se quedó sin fuerzas para nada, un momento en el que la música se coló en su vida.

Murdoch descubrió junto a un piano que podía hacer canciones a ello se aferró para mantener la cordura. Así fue tomando forma Belle and Sebastian que en 1996 golpeó dos veces con dos discos que los presentaron en sociedad.

El segundo de esos álbumes, If you are feeling sinister, consagró a la banda escocesa como uno de los grupos más interesantes del momento. Su extraño sonido, alejado del britpop de la época, fue un golpe de aire fresco y el punto de partida de una carrera que abarca ya veinte años y una decena de entregas, pero que con nuestro disco de esta semana comenzó todo y por ello hemos querido recordarlo junto a Fernando Neira y con los reportajes de Lucía Taboada