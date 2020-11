Nacho Escolar: "Mi mejor amigo del colegio es de Vox, aunque le convencí una vez de que votase a Carmena"

Buenismo Bien tuvo esta semana a Nacho Escolar, director de eldiario.es y uno de los periodistas más reputados del espectro ideológico de izquierdas de nuestro país. En una distendida charla con Quique Peinado y Manuel Burque, Escolar desveló algo que muchos no se atreven a reconocer.

"Yo tengo que confesar que uno de mis mejores amigos es de Vox", señaló Escolar ante la sorpresa de sus entrevistadores. "Mi mejor amigo de la infancia, el pobre es de ultraderecha. Alguna vez he conseguido que vote a Carmena, lo mío me costó, pero que ahora vota a Vox, le tengo muy despistado", añadió el periodista.

"Qué le voy a hacer, él es mi amigo. Discuto mucho de política, alguna vez consigo que no se trague todos los bulos y le quiero muchísimo. Me parece muy pobre que todos nuestros amigos tengan que pensar como nosotros. Estamos en las antípodas de pensamiento pero veces es importante hablar con gente a la que no deshumanicemos", argumentó Escolar sobre su amistad con uno de sus amigos de la infancia.

"Es la persona que cuando te vas de casa te ayuda a hacer la mudanza y luego él me defiende con sus amigos más fachas que él", sostuvo entre risas un Escolar que ya reconoció que la realidad que vive en la calle no es la misma que en Twitter, que der así tendría que ir con escolta por la calle.