El gazapo de 'The Mandalorian' que probablemente hayas pasado por alto

El vaso de Starbucks que se coló en un episodio de Juego de Tronos ha sido, sin duda alguna, uno de los gazapos más famosos de los últimos años. Pero no ha sido el único. Durante estos últimos años hemos visto pequeños errores en todo tipo de películas y series de televisión. Desde Los Vengadores o Harry Potter hasta otras más antiguas como Regreso al futuro. También en la saga Star Wars, en la que hemos visto cómo un soldado imperial pasaba a la posteridad tras pegarse un cabezazo con el marco superior de una puerta.

A todos estos hay que sumarle uno nuevo perteneciente al universo fantástico creado por George Lucas. Concretamente a la serie The Mandalorian, una de las más populares del momento. A pesar de que cuiden hasta el más mínimo detalle en cada capítulo, tal y como han demostrado en estas dos primeras temporadas, no han podido detectar un fallo que la comunidad de seguidores y seguidoras de la serie no ha pasado por alto. Un fallo que, en cuestión de días, ha provocado todo tipo de bromas en Internet.

The Mandalorian ya tiene su primer gran gazapo: así es la historia del Almirante Jeff Blue-Jeans

En el último episodio de The Mandalorian, estrenado el pasado viernes en Disney+, Mando vuelve al planeta Nevarro para reparar su nave y, de paso, reencontrarse con la mercenaria Cara Dune y con el antiguo líder del Gremio de Cazarrecompensas, Greef Karga. Una vez allí, y después de comprobar que el planeta ha cambiado considerablemente en un periodo muy breve de tiempo, el protagonista y sus aliados viajan a una antigua base imperial situada en el otro lado del planeta y acabar con ella.

Durante esta misión, el equipo tendrá que hacer frente a un pelotón de stormtroopers que, como viene siendo habitual, no destacan por su puntería. Sin embargo, en esta ocasión, no han sido los que más han dado la nota en la escena. En una de estas secuencias, que se produce en el minuto 18:52 del capítulo, la cámara ha filmado a un miembro del equipo de rodaje escondido entre el grupo de aliados. Un hombre, ataviado con vaqueros y camiseta, que ya ha sido bautizado como el Almirante Jeff Blue-Jeans.

Cachondeo en redes con el nuevo personaje de Star Wars

Lejos de molestarse por este error, los seguidores y seguidoras de Star Wars ya sienten a este personaje como uno más de la serie. De hecho, ya cuenta con su propia entrada en la Wookiepedia: "El almirante Jeff Blue Jeans fue un oficial imperial que luchó por el Imperio en varias ocasiones. Conocido por su extraño aspecto compuesto de camiseta y jeans, el almirante era un guerrero astuto y una persona respetada que apareció en el capítulo 12 de The Mandalorian".

Durante estos últimos días, algunos usuarios de las distintas redes sociales han diseñado figuras de acción del personaje, versiones LEGO e incluso carteles promocionales de la serie. Por lo tanto, un error que lejos de dividir han conseguido unir aún más a los seguidores y seguidoras de la saga para rendir homenaje al nuevo almirante de Star Wars.