Meana desvela la razón por la que Zidane tiene marginado a Mariano a pesar de sus registros

En el insuficiente empate cosechado por el Real Madrid en La Cerámica ante el Villarreal, la figura de Mariano resurgió como el suplente que siempre responde a la confianza de Zidane. El delantero blanco anotó un gol tempranero en el minuto 2 de partido, aprovechando una nueva oportunidad. Nuestros expertos analizaron la gestión de la plantilla madridista.

Antón Meana: "Zidane ha sido completamente injusto con Mariano. No te pagan por poner a tus favoritos, tienes que tener a la gente enchufada. Lo hace por proteger a Benzema. Mariano pudo jugar en muchos partidos de Liga para dar descanso a Benzema y no iba a pasar nada. Las rotaciones masivas de Zidane tienen trampa. Cualquier otro entrenador estaría cuestionadísimo".

Antonio Romero: "Zidane ha sido injusto en la comparación Jovic-Mariano. El segundo se pasa muchos meses en el año con problemas físicos y para poder jugar en el Real Madrid tienes que estar al 100%. A los entrenadores de élite les cuesta dar explicaciones de fútbol".

Miguel Martín Talavera: "Mariano, solo por trabajo y por ganas, merece más de lo que tiene. Pero no puede optar a ser titular en el Real Madrid".

Julio Pulido: "A Zidane hay futbolistas que le gustan y otros que no. Le gusta Marcelo, Isco… No le gustaban Reguilón, Ceballos y otros. Todos estos no juegan y Zidane lo hace notar".

Jesús Gallego: “No soy un gran defensor de Zidane pero, más allá de la estadística, hay que estudiar el contexto. Nadie puede pensar que Mariano es un jugador ambicioso porque no quería salir para tener minutos. Iba a cobrar lo mismo en el Benfica que en el Madrid. Ayer dijo Zidane en Villarreal que le habían llegado una vez y le habían marcado. Y fue al revés".

Jordi Martí: “No vais a encontrar explicaciones futbolísticas en las ruedas de prensa de Zidane".

Mario Torrejón: “Me parece que Hazard estuvo bien para haberse recuperado recientemente del coronavirus. Jugó una aceptable primera parte".