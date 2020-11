"Es preocupante": Álvaro Benito, alarmado con el dato que puede dejar al Madrid lejos del título

El Real Madrid acabó empatando un partido en el que se adelantó con un gol tempranero de Mariano. Los blancos no fueron a por el segundo tanto y Gerard Moreno, de penalti, puso las tablas definitivas en el segundo tiempo. Álvaro Benito destacó un dato que pone de relieve una de las mayores carencias del grupo dirigido por Zidane: "Es el equipo que menos balones roba en campo contrario y eso es preocupante".

Las críticas que han cargado contra el rendimiento del conjunto blanco en La Cerámica argumentaron que los futbolistas se replegaron y no fueron en busca de un segundo gol tras haberse adelantado en el marcador. "Han faltado ganas de hacer otro y el Villarreal se ha sentido libre para atacar. Han sentido que lo único que podían hacer era mantener el resultado. Además, defenderse no es una fortaleza del Madrid", explicó nuestro comentarista.

Mariano fue titular y respondió a la confianza de Zidane con un gol en el minuto 2 de encuentro. "Mariano siempre va a cumplir. Trabaja a más del 100%, mete la cabeza donde otros no meten el pie. Pero a Zidane no le convence. Es muy raro no ver jugar a Benzema", añadió.

Los no habituales responden

El goleador no fue el único secundario que firmó una actuación notable ante el Villarreal. Álvaro Benito comentó que si todos tuvieran la "actitud" de Lucas Vázquez, el Real Madrid sería "aspirante a todo". Asimismo, nuestro colaborador aseveró que Nacho había sido "el mejor del partido".