Rexach carga contra Griezmann: "No marca diferencias, no es el jugador que necesita el Barça"

Charly Rexach, exentrenador del Barcelona y el que fuera asesor de Bartomeu durante las últimas temporadas antes de su dimisión, aprovechó El Larguero para contarnos sus sensaciones y analizar la actualidad azulgrana después de las palabras de Griezmann así como del momento convulso que están viviendo en Can Barça.

Además, confesó una conversación con Bartomeu en la que le desaconsejó su fichaje: "Cuando Bartomeu me preguntó si debíamos fichar a Griezmann, yo le dije que no. Le argumenté, preguntándole ¿y dónde lo ponemos?... A Bartomeu le sorprendió que fuese tajante", afirmó.

Antoine Griezmann

"Si hubiese dependido solamente de mí, no hubiera fichado a Griezmann. No es el tipo de jugador que necesitaba el Barça", aseguró tajante Charly Rexach, quien siempre se mostró contrario a su llegada a Can Barça. Parte del argumentario se basa en el exceso de jugadores en ese mismo puesto, así lo explica Rexach: "Griezmann, Coutinho y Messi juegan de lo mismo".

Una difícil situación la de Griezmann en el FC Barcelona que se basa todo en que no es la estrella que brillaba en el Atlético de Madrid. Así lo detallaba Rexach: "Griezmann no marca diferencias", en cambio hay otros jugadores que le dan ese aire fresco a los culés en la actualidad: "Cuando se ve a Ansu Fati o a Dembélé se ve otro Barça, le dan otro aire", sentencia.

Messi y sus posibilidades de permanecer

Rexach también se pronunció en El Larguero sobre la posibilidad de que Leo Messi se vaya del club, algo que estuvo a punto de producirse este verano y que puede suceder si pasa lo siguiente, según Rexach: "¿Si se quedará Messi? Creo que si el Barça gana algún título sí, si no va a ser difícil", aunque admite que su deseo es que el argentino se quede en el equipo de "su vida".

El que fuera entrenador del Barcelona y uno de los mejores conocedores de la actualidad culé se explayó con Manu Carreño, y aunque cree que la relación entre Messi y Griezmann "es buena", lo que está 'matando' al francés, y que afectaría a cualquier estrella es la incapacidad para adaptarse a la disciplina culé.