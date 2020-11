"Duele muchísimo": Griezmann explica los revuelos con Messi en los que le metieron su exagente y su tío

Después de más de un año en silencio público, el delantero del FC Barcelona Antoine Griezmann ha querido decir "basta" a su manera y aclarar los revuelos surgidos tanto por las declaraciones de terceras personas como por malentendidos de otras propias, como ha comentado en su entrevista en el programa 'Universo Valdano'.

Los últimos episodios desvelaban una presunta mala relación entre el jugador galo y su compañero Leo Messi. Todos estos supuestos han quedado desmentidos, el primero de ellos procedente del exagente de Griezmann, Eric Olhats, con quien aseguró haber roto contactos desde su boda: "No tengo relación con él". "Al final puede hacer mucho daño, puede crear dudas en el vestuario y puede crearme problemas. Pero Messi sabe que es un ejemplo muy grande para mí, aprendo de él y lo sabe", expuso, asegurando que ese vertido de comentarios "duele muchísimo".

"Como ni mi hermana, que es mi representante, ni mis padres hablan, le llaman a él", insistió el internacional con Francia, descubriendo haberse sentido una "diana fácil" en este tiempo al no haber contestado a ningún comentario. Su cometido ahora es nítido: "Que me dejen en paz". "No hay ningún tipo de problema con nadie", enfatizó.

Para ello, sin embargo, también tuvo que desmentir a su tío, con quien reconoció no tener relación desde que tenía 14 años: "Ni siquiera tengo su Whatsapp". "No sabe de qué va el fútbol", comentó, a sabiendas de que después de dos horas de charla con un periodista puedes soltarte de más "y la lías".

"Messi me dijo que le jodió cuando rechacé ir la primera vez"

Por otra parte, Griezmann desveló su conversación con Messi en el vestuario después de concretar su fichaje, un año después del documental de 'La decisión'. "Él me dijo que cuando yo rechacé ir la primera vez le jodió porque había hecho comentarios públicos y al final dije que no. A mí me habría pasado igual. Pero desde que estoy de compañero con él iba a muerte conmigo y eso es lo que siento", quiso zanjar, además de ampliar que su manera de pedir disculpas a quien se hubiera podido sentir ofendido será sobre el campo. "No me sentía preparado", alegó acerca de aquella negativa.

El último tema candente en Can Barça con Griezmann fueron sus palabras con Francia en las que aseguraba que "Deschamps sabe donde ponerme". El comentario, según reflejó, trataba de ser un capote para su seleccionador que nada tenía que ver con lo que estaba sucediendo en su club. "Empezaban a poner en duda a Deschamps. Era un mensaje de este tipo, pero lo cogieron mal y dijeron que era para Koeman. No, iba para Deschamps. empezaban a pegarle palos con que éramos aburridos y dije que no es así", expresó, en las que fueron sus primeras palabras ante los medios de comunicación tras su presentación en el Camp Nou.