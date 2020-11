"Fue una falta de respeto": Koeman explota por Messi, las rajadas del entorno de Griezmann y los horarios

El entrenador del FC Barcelona, Ronald Koeman, ha asegurado que no hay que estar "nervioso" por el futuro de Leo Messi, al que no ve fuera del club, y ha pedido "respeto" a la prensa hacia el argentino, defendiéndole tras sus declaraciones en el aeropuerto sobre el entorno de Griezmann.

"No veo a Messi fuera del club, no hay que estar nervioso por el futuro de Leo. En mi opinión, tiene que estar aquí. Pero no soy la persona que tiene que intentar que Messi se quede aquí. Todavía es jugador del Barcelona y nadie puede saber qué pasará en el futuro", señaló en rueda de prensa.

Además, sobre que Messi reconociera estar "cansado" de "ser siempre el problema de todo" en el club, pidió "respeto" para el argentino, que hizo esas declaraciones tras un largo vuelo de vuelta y de estar una hora atendiendo a Hacienda.

🔊 @RonaldKoeman : "No entiendo que juguemos todos los partidos fuera de casa a las 9 de la noche" pic.twitter.com/voYCh8TxLP — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) November 20, 2020

"Entiendo que Leo estuviera cabreado. En mi opinión, hay que respetar mucho más a gente como Messi. Después de un viaje tan largo, y lo de Hacienda, preguntarle por Antoine es una falta de respeto. Puede ser por una intención de vuestra parte de crear polémica", apuntó Koeman.

Lo cierto es que la pregunta que se le hizo fue sobre las declaraciones del tío de Griezmann --"Estaba convencido de que Antoine no iba a triunfar en seis meses en Barcelona, pero no me esperaba que durara un año. Además, con Messi por allí... Yo sé lo que pasa dentro, no es fácil"--.

"Yo no he visto en ningún momento, en entrenamientos o en el vestuario que haya problema alguno entre los dos. Hay suficientes imágenes de ellos en que trabajan bien, Messi le dio una asistencia... No soy partidario de crear problemas. Son chorradas", reiteró Koeman.

Estas han sido algunas de sus declaraciones:

En primer lugar, puedo entender que Leo estaba cabreado. Hay que respetar mucho más a la gente como Messi. Además, un viaje tan largo y luego preguntar cosas de Antoine es una falta de respeto. Puede ser una intención por vuestra parte de crear polémica. Nunca he visto ningún problema entre los dos. Hay suficientes imágenes donde ellos trabajan bien. No soy partidario de buscar problemas. Son chorradas y Griezmann dejó de trabajar con esa persona hace tres años.

No veo Messi fuera del club y no contestaré más sobre estas cosas.

Sobre todo, para los grandes es un calendario muy apretado. No es bueno jugar tres partidos con la selección, en lugar de dos. Yo he sido seleccionador y nunca he arriesgado con un jugador. Pensaba también en el club. Tampoco entiendo que todos los partidos fuera de casa los hemos jugado a las 21.00 horas. No lo entiendo. No es una ayuda a un equipo grande que tiene que luchar y jugar cada tres días. Entiendo que un Atlético- Barça pueda ser a las 21.00 horas, pero no todos los partidos. Hay que pensar más en ese sentido porque vamos mal.

Si a mí me pasa lo de Messi, con 15 horas de vuelo, teniendo que esperar al aterrizar… y fuera me encuentro toda la prensa… sería ‘peligroso'.

¿Luis Suárez? Nosotros también tenemos bajas importantes.

Guardiola es una referencia para todos los entrenadores y estoy contento por él. Está a gusto. Él quiere seguir y el club que siga. Le felicité ayer. Si está contento, yo también.

¿Messi renovar? No es una pregunta. Leo tiene un año más contrato. Ojalá su futuro esté aquí. No soy la persona que tiene que intentar que se quede. Aún es jugador del Barça y nadie puede decir qué pasará en el futuro.

Coutinho, novedad en la lista del Barça tras recibir el alta médica

El jugador del FC Barcelona Philippe Coutinho ha recibido el alta médica tras su lesión y es la principal novedad en la lista de convocados del técnico blaugrana, Ronald Koeman, para visitar al Atlético de Madrid en la jornada 10 de LaLiga Santander.

El pasado 25 de octubre el club confirmó que el brasileño sufría una lesión en el bíceps femoral del muslo izquierdo. Casi un més después, recibe el alta médica y, tras tener ya ritmo de entrenamiento, podría regresar al once inicial en el Wanda Metropolitano.

Coutinho se ha perdido cuatro partidos debido a esta lesión, dos en LaLiga Santander --empate y victoria ante Alavés y Betis-- y otros dos en la Liga de Campeones --triunfos ante Juventus y Dinamo de Kiev--.

Por contra, se pierden este importante partido ante el Atlético de Madrid Ronald Araujo, Sergio Busquets, Ansu Fati y Samuel Umtiti, por lesión, mientras que Matheus sigue siendo baja por decisión técnica de Koeman.

Sí va convocado, pero con ciertas molestias, el portero brasileño Neto, quien hizo trabajo específico al margen de sus compañeros en el entrenamiento de este viernes en la Ciutat Esportiva. De ahí que el portero canterano Arnau Tenas viaje también a Madrid.

Así pues, la lista es la siguiente: Ter Stegen, Dest, Piqué, Aleñá, Griezmann, Pjanic, Braithwaite, Messi, Dembélé, Riqui Puig, Neto, Coutinho, Lenglet, Pedri, Trincao, Jordi Alba, Sergi Roberto, De Jong, Junior, Mingueza y Arnau Tenas.