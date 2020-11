Un experto aconseja autoconfinarse diez días antes de viajar a casa por Navidad

Vicente Larraga, investigador del CSIC y uno de los mayores expertos en vacunas de España ha dado un consejo en la Cadena SER a las personas que estén pensando en viajar a sus lugares de origen para pasar las Navidades con sus familiares. "Hay que reducir al mínimo las posibilidades de contagio, al menos los diez días previos hay que intentar confinarse uno mismo para que cuando uno llegue con su familia esté seguro de que no los va a contagiar, eso sería amor práctico", ha explicado en el informativo Hora 14 con José Antonio Marcos. Es la recomendación de este experto basándose en los consejos del Instituto Robert Koch de Berlín, la institución responsable de coordinar la lucha contra la epidemia de coronavirus en Alemania.

Sobre el debate abierto ante las próximas celebraciones navideñas sobe cuántas personas no convivientes podrían comer o cenar juntas en Nochebuena, Navidad, Nochevieja y Año Nuevo, Larraga es claro: "Me quedaría en seis, y no es una subasta". Este investigador apoya la recomendación de Sanidad de limitar a seis personas esas celebraciones aunque hay comunidades autónomas como Madrid y Cataluña donde son partidarios de abrir la mano a diez personas.

Larraga, que lidera un equipo para desarrollar una vacuna española frente a la COVID-19, ha explicado además que la fecha estimada para tener lista la vacuna española es "otoño del año que viene". Se trata de una vacuna completamente diferente a las conocidas de Pfizer, Moderna y Oxford, está hecha de ADN sintético por lo que no necesita la cadena de frío, algo que facilita su distribución.